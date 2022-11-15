新時代宵夜小時光！網齊呼這味：麵條有如麵館現煮口感

▲統一麵小時光麵館「花椒擔擔風味湯麵」，喚醒實測網友心中最深刻的小故事，11/2緊接推出小時光麵館第二款新品「青蔬椒麻乾麵」更備受網友期待。（圖／品牌提供）
▲統一麵小時光麵館「花椒擔擔風味湯麵」，喚醒實測網友心中最深刻的小故事，11/2緊接推出小時光麵館第二款新品「青蔬椒麻乾麵」更備受網友期待。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-15 16:30:00

美好的事物總是來得快，去得也快，因此令人格外珍惜，屬於自己的小時光更是歷歷在目，讓人再三回味。盤點許多網友最常分享的幸福兩三事，就屬深夜中的小確幸最令人難忘，不論在外求學、工作，每個人生的轉換過程中，想起伴著溫暖燈光，挑燈夜戰，品嚐那一碗麵的時間，在喚醒每個人心中最深刻的小故事。而統一麵小時光麵館「花椒擔擔風味湯麵」，近來便榮登Dcard體驗箱實測報告4.5分高評價，以及許多學生開箱PO文，不禁令人好奇，這款麵究竟有何誘人魅力。

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▲除了在Dcard體驗箱實測獲高分4.5星之外，來自朝陽科大及中興大學的同學分別指出自己評測統一麵小時光麵館花椒擔擔麵的想法，獲得一致好評。(放上Dcard五星圖、突顯麵條的po文一起展示)
▲除了在Dcard體驗箱實測獲高分4.5星之外，來自朝陽科大及中興大學的同學分別指出自己評測統一麵小時光麵館花椒擔擔麵的想法，獲得一致好評。（圖／品牌提供）
來自朝陽科技大學視覺傳達設計系同學的分享，他指出自己不算是一個能吃辣的人，但算是一個愛吃辣的人，而統一麵是大家小時候一定都吃過的品牌，尤其是最受歡迎的肉燥麵，香味不知道飄香過多少人了，到現在到處充斥著五花八門的泡麵，而辣味的泡麵種類更是多到不可勝數。當統一麵推出「花椒擔擔麵」的時候，舌尖上的味蕾就已經蠢蠢欲動了。從開箱文可以發現，不同於一般泡麵的油炸麵體，花椒擔擔麵主打的非油炸麵體，不僅口味上來說與一般油炸麵體明顯區隔也很特別，並且對於泡完麵去忙一下其他事，不小心就會超過時間，讓麵體吸收了水分，趕不上在口感最佳的時候享用泡麵的人來說，算是一大優點。而在麵體的感受上，細麵的製作手法也猶如傳統手工製麵，讓辣的風味更能夠融入麵體並將辣度鎖住於麵體，也不會因為麵體泡太久而過於軟爛，反而能吃出麵體的Q彈口感。

國立中興大學中國文學系的同學更指出，「好的東西值得更長時間的等待、更用心的對待這款泡麵要泡4分半鐘，是我泡過的麵中，泡最久的一碗。這款泡麵有五包調味料，是我泡過的麵中，最多包的一碗。就像青春時期的一場暗戀，需要你用珍貴的時光去慢慢醞釀，用更多美好的方式去發酵；像是一鍋濃郁的湯頭，需要經過時間的淬煉、食材的考驗，所謂慢工出細活，這碗麵值得花更多時間、更多步驟，去完成這道美味。」

▲為了模擬出現煮口感，統一麵小時光麵館從湯、麵、料下真功夫，歷經3年開發，最終完成「花椒擔擔風味湯麵」。（圖／品牌提供）
▲為了模擬出現煮口感，統一麵小時光麵館從湯、麵、料下真功夫，歷經3年開發，最終完成「花椒擔擔風味湯麵」。（圖／品牌提供）
事實上，統一麵小時光麵館「花椒擔擔風味湯麵」除了麵體不同一般，辣的層面更備受關注，打開一看，其辣味調理包是以三種醬料：「黃豆瓣醬」、「芝麻醬」、「花生醬」及刀口紅油、子彈椒做調和，所以蠻合適喜歡吃辣，但對辣的容忍度不高的人來嘗試。另外，增量75%的大葉蔬菜(*與來一客韓式泡菜口味相比)、大份量花生角包也讓口感與視覺上大大加分！整體上，統一麵小時光麵館從湯、麵、料下真功夫，歷經3年開發，就是為了模擬出現煮口感，調味不以高調的辣感出發，反而將辣感細細琢磨，傳遞出味覺上的細緻度，讓辣成為一種自我犒賞抒發的享受，其中最受網友熱烈討論的是在於小時光麵館的麵條，不少網友驚呼，這怎麼會是泡麵? 很像麵館吃到的手工麵條。

近來，「統一麵 小時光麵館」持續以故事傳遞美味，2016年獲得坎城國際創意節(金獅獎)的「小時光麵館」系列微電影，以一碗麵串起多個心情故事，今（2022）年終於讓小時光麵館走出螢幕，推出全新產品。統一麵小時光麵館希望能給予忙碌現代人一碗撫慰人心的溫暖好麵，在舒服的角落，隨時沖泡，品嚐心情的味道療癒自己！而除了橫跨兩代美味完美融合的「花椒擔擔風味湯麵」外，11/2小時光麵館緊接著推出另一款新口味「青蔬椒麻乾麵」，以許多人喜歡的寬麵呈現，融合獨門川蜀工藝，將花椒、子彈椒及經典紅蔥等元素，讓龍捲寬麵身能完整沾附醬汁，彷彿吃到如麵館般的真材實料，繼續延續、傳遞美味時光的點點滴滴。

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