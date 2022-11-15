新時代宵夜小時光！網齊呼這味：麵條有如麵館現煮口感

我是廣告 請繼續往下閱讀
國立中興大學中國文學系的同學更指出，「好的東西值得更長時間的等待、更用心的對待這款泡麵要泡4分半鐘，是我泡過的麵中，泡最久的一碗。這款泡麵有五包調味料，是我泡過的麵中，最多包的一碗。就像青春時期的一場暗戀，需要你用珍貴的時光去慢慢醞釀，用更多美好的方式去發酵；像是一鍋濃郁的湯頭，需要經過時間的淬煉、食材的考驗，所謂慢工出細活，這碗麵值得花更多時間、更多步驟，去完成這道美味。」
事實上，統一麵小時光麵館「花椒擔擔風味湯麵」除了麵體不同一般，辣的層面更備受關注，打開一看，其辣味調理包是以三種醬料：「黃豆瓣醬」、「芝麻醬」、「花生醬」及刀口紅油、子彈椒做調和，所以蠻合適喜歡吃辣，但對辣的容忍度不高的人來嘗試。另外，增量75%的大葉蔬菜(*與來一客韓式泡菜口味相比)、大份量花生角包也讓口感與視覺上大大加分！整體上，統一麵小時光麵館從湯、麵、料下真功夫，歷經3年開發，就是為了模擬出現煮口感，調味不以高調的辣感出發，反而將辣感細細琢磨，傳遞出味覺上的細緻度，讓辣成為一種自我犒賞抒發的享受，其中最受網友熱烈討論的是在於小時光麵館的麵條，不少網友驚呼，這怎麼會是泡麵? 很像麵館吃到的手工麵條。
近來，「統一麵 小時光麵館」持續以故事傳遞美味，2016年獲得坎城國際創意節(金獅獎)的「小時光麵館」系列微電影，以一碗麵串起多個心情故事，今（2022）年終於讓小時光麵館走出螢幕，推出全新產品。統一麵小時光麵館希望能給予忙碌現代人一碗撫慰人心的溫暖好麵，在舒服的角落，隨時沖泡，品嚐心情的味道療癒自己！而除了橫跨兩代美味完美融合的「花椒擔擔風味湯麵」外，11/2小時光麵館緊接著推出另一款新口味「青蔬椒麻乾麵」，以許多人喜歡的寬麵呈現，融合獨門川蜀工藝，將花椒、子彈椒及經典紅蔥等元素，讓龍捲寬麵身能完整沾附醬汁，彷彿吃到如麵館般的真材實料，繼續延續、傳遞美味時光的點點滴滴。