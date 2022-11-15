社會住宅成攻防焦點　桃園市長4候選人交鋒

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民進黨鄭運鵬表示，桃園過去8年已有7處的社宅完工，共2943戶，未來還會有59處的社會住宅，總數將達1萬5000戶。另外包括弱勢的原住民朋友不會再受到5%配額的限制，在各方面的綜合考量下，若整體上5%不夠用的時候，市府會先開放到10%，如果總合評估超過10%，會再提供適合的條件讓原民朋友；考量桃園有很多新住民，其中不乏是弱勢家庭，鄭表示，同樣也會盡力讓這些新住民弱勢家庭有機會進住到社會住宅。
租金補貼部份，鄭運鵬提到，目前桃園市有2萬戶，每一戶每月補助4千元，未來針對沒有抽到社會住宅的青年，市府的租金補貼會擴大實施；包租代管目前總共4千6百戶，桃園也有能力再把包租代管的數量再提高。
無黨籍鄭寶清一上台就表示，「社會住宅我是專家」，並強調當年社宅法他是第一個提案者。鄭寶清重申，8年前他就提出修法，政府可以以容積率去換社宅，例如建商蓋8樓，政府同意提高到10-12樓，其中政府可取得2到4間做為社宅，這2到4間的樓層，建商也可以現金代替，如此也解決了政府沒錢可蓋社宅的問題。
鄭寶清強調，社宅如果以舊有的方式絕對解決不了，因此創新才是桃園發展最重要的依據。鄭寶清指出，租金不應該以所得來算，政府應該照最低收入的標準來計算，利如最低薪資為24000元，租金不應超過最低薪資的1/3，也就是8000元。鄭寶清強調，政府現今要做的就是創造大量的財富，來解決這些社會住宅的問題。
民眾黨賴香伶則表示，蔡英文總統社宅政策推行至今，萬戶承諾跳票。賴表示將利用桃市府自己的財政手段，以財劃法19條推進空餘屋釋出至包租代管。賴香伶表示，她將推動囤房特別稅，讓投資客空餘屋釋出作為包租代管，桃園目前非自住型房屋有2600多戶，可能用來炒作或是出租，她將利用囤房特別稅來實現居住正義，她也認為桃市府有這樣的能力，以自治條例來處理包租代管問題。
在社宅興建上桃園負責1.5萬戶，她提出「輪候制」社宅，有一定的人登記，國家就有壓力去興建或推動包租代管。賴香伶表示，草漯重劃區喊出24萬元、青埔更高達60萬元，年輕人還能到哪裡買房子？她將透過2大政策要實現居住正義，政府也不要再任意賣地。
國民黨張善政指出，目前全台的社宅執行率都沒有達成一半，桃園目前也僅完成1/3左右，因此他要推動社宅興建的第一個原則就是分散式，也就是不要集中在某些都會區裡面蓋大量的社會住宅。第二，社宅的量體不要蓋那麼大，蓋中型的社會住宅，甚至是小型的社會住宅。但是一個非常重要的原則，要確保它是一個優質的勞工或是青年住宅。張善政強調社宅的三個原則，第一分散式，第二中小型，第三優質。
針對年輕人、勞工怎麼樣取得這些社會住宅？張善政提出三個模式完全開放，第一純粹購買，第二純粹租賃，第三租了一陣子以後想轉成購買。如果是第三個模式，租了一陣子以後想要購買，容許他部分的租金改成購屋的這個買房子的錢，因此可以降低購屋者的財務負擔。