北醫校友總會生醫新創論壇重點一次看！次世代基因定序技術掀熱潮

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走出象牙塔 多元發展建立北醫創業生態系
這次論壇當中，除了有圖爾思生物科技公司劉君豪總經理介紹次世代基因定序技術在微生物研究的應用，找出微生物對人體的影響、甚至迅速找出不明病原體等。
臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授李友專以「AI醫療大未來」為題，解析AI將如何衝擊醫療的未來商機，他也把過去北醫與同仁研究成果轉換成智慧財產，甚至變成新創公司的心路歷程跟大家分享。富禾生醫創辦人李建謀總經理則分享有關癌症免疫精準治療。
臺北醫學大學董事長陳瑞杰表示，北醫建校迄今有62年歷史，目前光是在校博、碩、學士就有近六千人，畢業校友更是超過五萬人，在各行各業都有傑出校友，「以前學研單位是象牙塔，自己埋頭研究；現在則是強調生態圈。」所以除了學校要走出去，也希望校友能回學校，透過新創論壇這類活動，讓在學學生或研究人員找到最適合的典範。
陳瑞杰董事長指出，新一代台灣醫師跟早年不同，越來越多臨床醫學人才往外走，不管是資訊、工程或是其他領域，都在想著有沒有辦法走出跟前輩不一樣的路。因此，學校致力於營造多元發展的環境，「不僅要能提供環境給第一名的學生未來當教授、當院長、當院士，也要能讓其他人有機會能當總經理、董事長。有人帶領學生，有人資助學校，形成一個得以自我維持的生態系統。」
下一個新興病毒如何防？次世代基因定序有助及早揪出新興病原
近年次世代基因定序（NGS）市場方興未艾，多數人聚焦NGS在臨床治療應用，尤其是癌症精準醫療、藥物基因體學等。本次論壇活動召集人，同時也是圖爾思生物科技公司劉君豪總經理介紹次世代基因序技術在微生物研究的應用。
劉君豪總經理說，在人身上的微生物基因是人體基因的一百倍，人類基因體可以定序，但卻不容易改變。但若可以更加了解人身上的微生物，透過飲食或其他方法調控，從「理解它」到「調控它」，就能「透過管理微生物來管理人類健康」。
圖爾思很早就專注在微生物領域，客戶很多都是科學家，他們透過圖爾思提供的試劑、定序服務、甚至資料分析等，更有效率地找出微生物對人體的影響、與人體間的互動。
劉君豪總經理以腸道菌研究做進一步說明，腸道菌有不少是厭氧菌，一般技術培養不出來，要厭氧培養才培養得出來，但是，定序檢測就不會有相關限制。此外，面對病原體不明的發燒患者，傳統要確認感染病原體可能需要透過培養，但有時候不一定培養得出來，甚至結核菌可能需要兩個月的培養時間，如此一來就會影響臨床醫師用藥選擇；這時候若能使用次世代基因定序檢測，最快24小時就能找出結果。
其實不只是人體微生物，劉君豪總經理說，「在環境中包括水體、土壤、甚至空氣中也都有微生物。」當下一個大流行病來臨的時候，透過次世代基因定序進行微生物公共監測，有機會能更迅速找出未知的新興病原體。
從臨床改變開始 翻轉醫療照護體系
除了北醫校友，此次新創論壇也邀請到國際NGS龍頭、去年甫在台灣成立分公司的Illumina台灣分公司營運長鄭裕翔，一起參與座談。鄭裕翔指出，「二十年前，人類全基因解碼做一個要一億美金，現在以Illumina九月發表的新機器為例，做一個大概是兩百元美金，而且一天內就可以做出來。」
NGS帶來更快速、準確又低成本的檢測，成本降低後，可望有更多人投入相關領域，發現更多基因運用，把基因應用推廣到最大。估計全球相關市場規模目前大概兩百億，到2027年可以達到1200億。不過，NGS對許多醫師是全新的領域，「以美國為例，六成的醫師在當年學習階段並沒有接觸過基因診斷、基因治療。」
鄭裕翔營運長指出，「其實不只是臨床診斷，以癌症為例，若能透過相關技術提早診斷。讓患者從三四期為主，都能提早在一二期發現，患者的疾病旅程也會大不同，甚至改變的會是整個醫療照護體系。」
北醫校友總會表示，對於新創團隊來說，將基因數據資料串連、分析，從中找到治療方向、藥物開發都是另一個寶庫。也因此，希望能透過相關活動，持續攜手臨床單位開發基因體醫學潛力，建立基因體醫學生態系。
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