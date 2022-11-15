貼在口罩就能用！上班族醒腦神發明：咖啡因呼吸貼片助大腦覺醒

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咖啡因提神醒腦？咖啡因為何能讓大腦變清醒
每天起床喝一杯咖啡，是許多人幫助提神醒腦的方式。咖啡因對身體與大腦具有各項好處，刊登於權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》的回顧性研究指出 ，咖啡因能降低疲勞、提升大腦警覺度，縮短反應時間，對認知表現有整體性的提升作用，對需要保持長時間高度警覺的工作而言有顯著的提神效益。
一項澳洲研究 指出，對經常需要輪夜班的人而言，如何在工作時如何保持大腦警覺及清醒相當重要，在攝取200毫克咖啡因後小睡20-30分鐘，能使輪班工作者得到最好的提神效益，注意力及主觀疲勞感改善幅度最大。顯示結合咖啡因與適當休息，的確能提升工作時的大腦警覺度。
咖啡因為何能讓大腦產生有如「迅速充電」的效果？《科學報導Scientific Reports》的研究利用腦電圖（EEG）監測 ，發現咖啡因似乎能幫助大腦中前扣帶皮層及前額葉區等區域的功能性連結（functional connectivity, FC），使功能性連結的重組及聯繫效益提升，刺激大腦的執行功能。
上班族提神新法寶！直接把咖啡因貼在口罩上
咖啡因對健康益處眾多，含有數百種具有生物活性的植化素與揮發性化合物，而且咖啡因不只可以用「喝的」也能用「吸的」，近期就有可直接貼在口罩內側的「咖啡因呼吸貼片」問世，透過呼吸就能攝取到充滿氧能量的咖啡因，對許多上班族、通勤族而言，不只能夠提神醒腦，同時又能淨化口罩內的氣味。
這項創新發明的咖啡因呼吸貼片原理，是藉由供氧技術釋放咖啡因氣體，經過呼吸作用進入體內組織器官，達到幫助提神與維持專注力的效果。過去曾有研究發現，咖啡因能提升運動表現，對熱愛健身運動的族群來說，運動時使用咖啡因呼吸貼片，也能對提升認知與運動表現有良好輔助。
增加大腦覺醒！腦波實驗發現咖啡因貼片有用
咖啡因呼吸貼片有用嗎？研發團隊利用腦波儀接受資料，比對貼咖啡因貼片以及喝黑咖啡對大腦的影響，發現使用咖啡因貼片的覺醒指數提升48%，而黑咖啡則提高21%；使用咖啡因貼片的困倦指數下降21%，飲用黑咖啡則降低5%。試驗顯示，戴上貼有咖啡因呼吸貼片的口罩20分鐘，就有讓大腦覺醒提高，睏倦度顯著下降的作用。
不過，日常生活中的咖啡、茶都含有天然咖啡因，而咖啡因攝取過量可能會引起煩躁、焦慮、緊張、失眠甚至刺激頻尿。因此專家建議如要使用咖啡因貼片，在24小時內只建議使用1片，而且不可同時食用含有咖啡因飲料、食物與藥物，避免大量咖啡因對心血管造成不良影響。
過量當心出意外！用咖啡因提神應注意耐受性
咖啡因過猶不及恐傷身，一般成人每日咖啡因攝取量上限約為400毫克，日常飲食除了咖啡之外，提神飲料、能量飲料也含有大量咖啡因，飲用過量可能導致嚴重副作用。不少西方病例報告指出，能量飲料與酒精混用會增加心血管及神經系統的意外事件。
專家提醒，上班族為追求在工作時間保持提神醒腦，應注意咖啡因適量及自身耐受性與敏感性。咖啡因其天然特性有助於提升大腦覺醒，不過部份研究指出，未經過濾的咖啡可能增加LDL低密度膽固醇濃度，飲用咖啡時可考慮以濾紙沖泡 。如果擔心飲用咖啡會造成身體負擔，改用咖啡因呼吸貼片將是良好的提神輔助工具。
參考資料：
1.Coffee, Caffeine, and Health，N Engl J Med 2020; 383:369-378，DOI: 10.1056/NEJMra1816604
2.A pilot study investigating the impact of a caffeine-nap on alertness during a simulated night shift，DOI: 10.1080/07420528.2020.1804922
3.Drinking coffee enhances neurocognitive function by reorganizing brain functional connectivity，https://doi.org/10.1038/s41598-021-93849-7
4.Is coffee good or bad for your health?，Harvard T.H. Chan School of Public Health
原文出處：
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