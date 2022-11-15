瑜伽、冥想 有助改善血糖！ 研究：效果接近藥物治療

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根據美國國家衛生研究院（NIH）指出，在美國有3千7百萬人患有糖尿病，其中多數為2型糖尿病患者。儘管糖尿病的藥物治療已經非常普及，但仍有多達半數2型糖尿病患者的血糖值未能降達目標水平。
為此，研究者進行了一項試驗，讓受試者進行瑜伽、氣功等包含肢體運動、深呼吸法、靜坐、冥想等的正念減壓療法（Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) 。這項發表於《整合與主流醫學雜誌》（Journal of Integrative and Complementary Medicine）的實驗結果證實，這些活動有效降低患者的「糖化血色素」（HbA1c），而測量「糖化血色素」可反映過去3個月的平均血糖值。
據報導，糖尿病患者的目標糖化血色素應維持在7%以下，服用二甲雙胍類藥物可降低糖化血色素約1%，然研究者發現，受試者在執行減壓法後，糖化血色素可降低超過0.8%，與藥物的效果接近；而進行身心減壓法相關活動越頻密者（如保持每天練習瑜伽），糖化血色素降低的效果就越顯著。
不過專家也坦言，目前仍未釐清減壓活動降低血糖的原因，他們推測可能是舒緩壓力間接幫助患者更容易管控血糖；也可能是體內的壓力激素減少後有助於抗發炎和改善血糖。
內分泌學家表示，多數病患對改善血糖的非藥物方法都很感興趣，他建議2型糖尿病患者不妨嘗試進行減壓法這項低風險的活動，可透過各種免費應用軟體或透過網路途徑選擇自己喜歡且輕重度適合的抗壓療法，同時也要配合調整生活方式如保持運動以及改變飲食習慣，以改善血糖水平和整體健康狀況。
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