專訪／全年GDP下修壓力大　王美花嘆仍受國際因素影響

▲回顧前兩年GDP表現優異，經濟部長王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時，將成果歸功於「防疫做得好」。（圖／記者陳明安攝影）
▲回顧前兩年GDP表現優異，經濟部長王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時，將成果歸功於「防疫做得好」。（圖／記者陳明安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-17 10:00:002022-11-17 10:44:55

全球景氣前景變數多，台灣也難逃經濟成長率面臨下修潮，回顧前兩年GDP表現優異，經濟部長王美花接受《NOWnews今日新聞》採訪時，將成果歸功於「防疫做得好」，在接管經濟部2年多的這段期間，經濟大好及趨緩兩大極端時期都被她給碰上了，王美花盤點今年下半年景氣疲弱以及明年GDP恐「難保3」的原因，認為黑天鵝不斷飛出，造成世界各國整體消費削弱，「台灣是以出口為導向的國家，勢必會受到影響」，故對於接下來的景氣看法保守，「隨時掌握，謹慎看待。」

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考量主要國家通膨仍高，以及全球經濟下行風險增加，國內主要機構如行政院主計總處、中華經濟研究院以及台灣經濟研究院等紛紛多次下修台灣今年經濟成長率，目前最低的預測值為中經院的3.28%，中經院與台經院日前更預估明（2023）年經濟成長率將面臨「難保3」的窘境。

回顧2021年台灣經濟成長率達6.57%，創下11年來新高，短短一年的時間，明年的經濟成長率卻有「不保3」的疑慮，王美花在接管經濟部2年多的這段期間，經濟大好及經濟趨緩兩大極端時期都被她給碰上了，她無奈表示，無論如何皆需謹慎視之。

王美花回顧2020年台灣的GDP成長為3.36%，「大家不要忘了，很多國家當年都是負成長，所以台灣呈正成長的態勢，在國際比較大的經濟體裡，是非常少見的。」2021年GDP破6%，她將連續2年GDP表現優異的成果歸功於「防疫做得好」，疫情期間，台灣的製造業從未中斷，同時也因全球車用晶片短缺，讓世界看到台灣產業的韌性及重要性。

今年上半年，台灣經濟因出口暢旺表現不俗，不料，全球經濟陸續飛出多隻黑天鵝，使得下半年景氣變化大，王美花指出，此現象為諸多國際原因所致，首先，自去年開始，能源價格陡升導致通膨，結果沒想到2月俄烏戰爭開打，使得通膨與能源價格持續狂飆。

全球通膨高漲之際，美國起頭升息，全球各國央行也都紛紛展開升息循環，同一時間，中國實施清零封控政策，造成供應鏈停擺。王美花指出，上述種種原因，皆削弱各國終端需求以及整體消費，「台灣剛好是外銷導向的國家，主要出口資通訊產品，當國際消費需求疲軟，台灣勢必也會受到影響。」

她提到，有些產業現在正在面臨較大的降幅，例如面板產業，有些產業正逐漸開始顯現，然而，也有產業仍然維持強健，像是半導體業，「景氣不好的時候，挑戰確實會比較大。」

不過，王美花強調，其他主要經濟體景氣表現不佳，「台灣要非常好，那是不可能的事」，故對於接下來的景氣勢必會比較保守，「隨時掌握，謹慎看待。」


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