專訪／全年GDP下修壓力大　王美花嘆仍受國際因素影響

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回顧2021年台灣經濟成長率達6.57%，創下11年來新高，短短一年的時間，明年的經濟成長率卻有「不保3」的疑慮，王美花在接管經濟部2年多的這段期間，經濟大好及經濟趨緩兩大極端時期都被她給碰上了，她無奈表示，無論如何皆需謹慎視之。
王美花回顧2020年台灣的GDP成長為3.36%，「大家不要忘了，很多國家當年都是負成長，所以台灣呈正成長的態勢，在國際比較大的經濟體裡，是非常少見的。」2021年GDP破6%，她將連續2年GDP表現優異的成果歸功於「防疫做得好」，疫情期間，台灣的製造業從未中斷，同時也因全球車用晶片短缺，讓世界看到台灣產業的韌性及重要性。
今年上半年，台灣經濟因出口暢旺表現不俗，不料，全球經濟陸續飛出多隻黑天鵝，使得下半年景氣變化大，王美花指出，此現象為諸多國際原因所致，首先，自去年開始，能源價格陡升導致通膨，結果沒想到2月俄烏戰爭開打，使得通膨與能源價格持續狂飆。
全球通膨高漲之際，美國起頭升息，全球各國央行也都紛紛展開升息循環，同一時間，中國實施清零封控政策，造成供應鏈停擺。王美花指出，上述種種原因，皆削弱各國終端需求以及整體消費，「台灣剛好是外銷導向的國家，主要出口資通訊產品，當國際消費需求疲軟，台灣勢必也會受到影響。」
她提到，有些產業現在正在面臨較大的降幅，例如面板產業，有些產業正逐漸開始顯現，然而，也有產業仍然維持強健，像是半導體業，「景氣不好的時候，挑戰確實會比較大。」
不過，王美花強調，其他主要經濟體景氣表現不佳，「台灣要非常好，那是不可能的事」，故對於接下來的景氣勢必會比較保守，「隨時掌握，謹慎看待。」