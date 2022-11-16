洗牙沒洗還好，一洗反而掉牙？醫解常見６迷思：不洗會更嚴重。

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陳忠明醫師表示，洗牙的主要目的在於除去刷牙時所刷不到的死角，包含裡面的牙菌斑、結石。刷牙能力有限，刷不到的地方會累積牙菌斑，日久會形成牙結石，牙結石會進一步使得牙齦發炎、掏空牙齒地基、形成牙周病，而牙周病正是口腔最常見、也最容易引起掉牙的疾病，也會引起口臭、牙齦腫脹等問題。甚至近年來國內外也有不少研究發現，牙周病與許多心血管疾病等各項疾病息息相關。防範之道最重要的其中一環就是在洗牙。
洗牙沒洗還好，一洗反而掉牙？醫解常見６迷思：不洗更嚴重。
不過雖然洗牙對牙齒、牙齦、口腔健康相當重要，但很多民眾卻對洗牙存在著不少迷思，例如洗牙後牙齒一定會變白、洗牙會傷害琺瑯質、會害牙縫越來越大、會變得敏感、會變得容易蛀牙等，以及最常見也最讓人擔心的，沒洗還好一洗反而掉牙，對此陳忠明醫師一一解釋。
洗牙能美白？會傷琺瑯質？陳忠明醫師表示，雖說洗牙不是洗車，主要目的不在於洗白，不過確實也可以帶來較潔淨亮白的效果。而洗牙這動作並不像字意上用「洗」的方式進行，也非用刮除的方式去除牙結石，器具是用震動的方式進行，因此正常操作下幾乎不可能會傷害到牙齒本身，包括琺瑯質。
洗牙會讓牙縫變大、敏感、蛀牙？至於牙縫越來越大、牙齒越來越敏感、蛀牙等，主要問題並不在洗牙，而是在於牙菌斑、牙結石本身已帶來這些影響。舉例來說，牙結石已經使得牙齒出現坑洞，民眾之所以沒發現，是因為看到的是牙結石而非牙齒本身，洗牙後自然坑洞也還在，更研究就會敏感，之後就需要補起來並進行抗敏感等保養，而非視而不見、甚至認為是洗牙害的。
沒洗還好，一洗反而掉牙？這是非常常見民眾不願再洗牙的原因，陳忠明醫師解釋，這和前述一樣，代表已經有問題、且嚴重到掉牙了，雖遺憾最後還是掉牙了，但並非洗牙所導致，若因為這觀念而不洗牙，只是讓牙周病持續存在，可能原本不會掉牙，最後鐵定會掉，且會逐漸擴散。牙周病並非單顆牙齒或牙齦的疾病，該顆牙齒因牙周病而掉牙，通常代表著其他周圍也有一樣的情況，若此時再不治療，接下來旁邊的也會接二連三的惡化、掉牙。因此也提醒，若有發現掉牙務必進行檢查並洗牙，以防止牙周病持續讓口腔健康惡化。
健康就是最好的生日禮物，每生日洗牙一次愛顧健康！
陳忠明醫師提醒，洗牙是日常清潔牙齒相當重要的一環，建議每半年洗牙一次，這有健保補助。若真的非常忙碌、常常忘記，建議可以記得在生日前後洗牙，至少一年一次，為自己安排個定期保養作生日禮物，健康就是最好的禮物。平常也應妥善刷牙，重點在每顆牙齒確實清潔，建議用「貝氏刷牙」的方式進行，牙刷和牙齒、牙齦成45度刷洗，每顆約刷10-20次。餐後也使用牙線清潔牙齒，去除卡在牙縫死角的菜渣。養成良好的牙齒清潔習慣，更有助避免牙齒、牙齦、口部疾病發生，並降低掉牙發生的機會。
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