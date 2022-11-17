腰粗易影響身體健康！　國健署示警：BMI正常仍有兩成腰圍過大

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研究也指出，隨著腰圍的增加，血壓、血糖及壞的膽固醇等也會顯著增加，導致罹患心血管疾病及糖尿病的風險升高。體重必須透過體重計而得知，但腰圍容易從外觀、購買或穿著衣服時得知，並經由量尺測量腰圍真正的大小；腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多，內臟脂肪堆積過多會影響代謝。
國民健康署吳昭軍署長提醒，判斷內臟脂肪堆積最簡易的方法就是量腰圍，因為BMI無法反應內臟脂肪的堆積程度，而成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分就要小心內臟脂肪過多的問題；平時應養成定期量測及記錄腰圍的習慣，並透過少油、少鹽、少糖及高纖的健康飲食原則及每週150分鐘的規律運動，做好自身的腰圍管理，為健康把關。
正確量腰圍 掌握自身健康
腰圍大小攸關個人的健康，只需要一條皮尺就可以輕鬆的量測，掌握正確的量測位置，並記錄個人數據，隨時了解自己的健康。國民健康署提醒，若您從未量過腰圍，請儘速量測，若腰圍在正常範圍者，建議配合每年的健檢至少量1次，若腰圍超標者，應配合體重控制，建議每週至少量測1次，並遵守以下4個步驟：早晨空腹時，除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂；將皮尺繞過腰部，調整高度使其能通過腹部中線（骨盆上緣至肋骨下緣的中線）；注意皮尺與地面保持平行，並緊貼、不擠壓皮膚；維持正常呼吸，在吐氣結束時，量取腰圍數值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55745
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