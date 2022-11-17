肌少症老人死亡率較一般老人多1倍！　阻力運動「微肌」變轉機

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董氏基金會終身義工陳淑麗小姐分享，隨著台灣健身風氣越來越盛行，也使乳清蛋白飲品蔚為風潮。而許多民眾在聽到乳清蛋白時，都會有「只要喝了就會長肌肉」這類誤解，但其實乳清蛋白只是牛奶中的一種成分，長肌肉的要素還是需要阻力訓練(肌力訓練)，才能增加肌肉質量。
有氧運動+阻力訓練 「微肌」變轉機
伴隨老化所引起的肌肉質與量的減少，全台65歲以上老人平均每10人就有1人有肌少問題。研究顯示，嚴重肌少症老人的死亡率較一般老人高出1倍以上。根據體育署110年運動現況調查，近六成銀髮族雖有規律運動習慣，但常動得不對，多選擇有氧運動而忽略阻力運動。
韓德生提醒，持續重訓確實有助肌少症長輩增加肌肉量和肌力，是最好的運動治療。運動強度應該視身體情況循序漸進、量力而為，並選擇從事符合自己能力的阻力訓練，建議運動處方應同時包括有氧運動與阻力訓練，運動前後要有適當的伸展訓練，以避免運動傷害及運動後肌酸痛的問題。每次運動建議至少30分鐘，最好從年輕時養成規律運動的好習慣。
有氧運動與阻力運動比較
| 運動類型
| 有氧運動
| 阻力運動
| 原理
| 大肌肉以固定節律活動，使得心跳及呼吸變快，促進血液循環，增加身體攝氧能力，促進心肺健康。
| 讓身體肌肉反覆負載重量，促進身體特定骨骼肌中蛋白質合成，增加肌肉力量。
| 對健康益處
| 增加胰島素敏感度、血糖利用率、心肺功能及體能、降低罹患新陳代謝症候群、慢性病、心血管疾病、憂鬱症等風險。
| 降低未來罹患肌少症、衰弱症的風險，也可預防跌倒、骨折及骨質流失。
增加全身肌肉量及骨量，增強肌力肌耐力以及增強肌肉蛋白合成能力。
| 運動種類
| 快走、游泳、慢跑、健行、排舞、桌球、羽球、網球、爬山、騎腳踏車。
| 瑜珈、重訓、搬運適當雜貨、使用彈力帶或適當重訓器具、園藝(挖掘及搬運適當重物)。
| 董氏基金會製表
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55753
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