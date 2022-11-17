《她和她的她》主角內心與創傷　臨床心理師帶你先了解「解離」

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根據心理學家佛洛伊德（Freud）的理論，當我們內心的本我、超我發生衝突時，潛意識會透過各種不同的行為表現模式，來保衛我們的精神及心理狀態，而這些行為表現模式就是所謂的「心理防衛機制」。所有的心理防衛機制都是在潛意識下操作的，因此我們無法察覺，也沒辦法去選擇要使用哪個心理防衛機制，更不知道何時會發生。
人有十多種心理防衛機制，像是「否認（Denial）」，人會無意識地拒絕承認或假裝事實不存在來保護自己；或是「潛抑（Repression）」，下意識地將痛苦的經驗抑制在潛意識中，主動性遺忘那些不愉快的經驗來保護自己，而「解離」也是其中一種心理防衛機制。
臨床心理師劉仲彬提到，不幸雖有各自的樣貌，但人心中可能都有同一句話「這不是真的！」，而在否認現實的同時，有人會把這段記憶往下壓，有人會把自己抽離成旁觀者，有人乾脆關掉大腦，而這通常是踏進解離的第一步，然而創傷沒有消失，只是盡量不被看見而已，一旦現實世界冒出與創傷吻合的線索，哪怕是一閃而過，都會成為記憶浮出水面的破口，於是我們再次伸手下壓，而這反覆施壓的過程，就是解離症狀發作的展現。
失憶、失自我感、多重人格等 主角較屬於「這個」
解離的英文Dissociation，也是分離的意思，這個分離指的是「意識」與「現實世界」的分離。臨床心理師劉仲彬表示，其中最重要的成分就是「記憶」，一旦關掉記憶，或創造新的記憶，都會讓我們的意識與現實世界產生分離，一般而言，常見的解離症狀有失憶、恍惚、麻木、遊走、身份分裂，以及喪失現實感等。
臨床心理師劉仲彬提到，在當下，或是日後回想起這段痛苦經驗時，有些人可能會把記憶壓進意識底層逼自己忘掉，變成「解離性失憶症」；或是說服自己那不是我的身體，將意識抽離現場成為整齣悲劇的旁觀者，變成「失自我感障礙症」；又或者他會分裂出另一個人格來抵抗對方，變成「解離性身分障礙症」，也就是所謂的「多重人格」，而劇中主角林晨曦比較接近解離性失憶。
林晨曦為什麼不反抗？ 臨床心理師這樣回答
當內心感到威脅時反抗、逃跑是人的本能，在劇中林晨曦的父親也問了「你怎麼不反抗呢？」，但臨床心理師劉仲彬表示，在戰也戰不贏，逃又逃不掉的情況下，只能把身體留在原地讓大腦關機，告訴自己這一切都不是真的，面對創傷，並非每個人都能起身反抗，在這種時刻我們才會發現，原來「逼自己忘記」跟「逼自己面對」差不多，一樣都被逼到退無可退，一樣都需要強大的能量與意志力才能執行，只是一個往下壓，一個向上看，必須逼自己忘記才能活下去，這實在令人悲傷。
資料來源：臉書粉專《心理師的腦中小劇場－劉仲彬臨床心理師》
文章出處：在聊《 她和她的她 》之前，先聊聊「解離」這件事吧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55796
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