梨泰院陰霾瀰漫社會　民眾心理創傷該如何修復？

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在一開始大部分民眾似乎都會從理智上爭取公平正義，或是從法律上來追究事件。陳麗美理事長表示，在事件發生後第一階段，法律諮詢的需求會比心理諮詢的需求大很多，像這次梨泰院踩踏事件也是，一開始都在追究哪個環節出問題，因事件而產生的負面情緒，也在這段時間裡自我療癒漸漸恢復了。
不過仍有許多人被負面情緒籠罩，這是法律諮詢無法解決的，像家屬、倖存者甚至可能出現「創傷後壓力症候群（PTSD）」，而一般大眾也在不斷接收來自新聞、網路、電視等媒體傳播的事故消息後，因而感到不安、悲傷，事故的畫面不斷在腦海中揮之不去，但根據精神疾病診斷準則（DSM-5），透過網路、電視等媒體，因影像或圖片而暴露在創傷事件細節中的一般大眾，並不適用於PTSD的診斷，陳麗美理事長表示，這些一般大眾可能是「替代性創傷」。
不安的事故細節不斷傳播 創傷可能遍及社會
在梨泰院踩踏事件發生的最初幾個小時內，社群媒體出現大量令人感到不安的圖片、影片，事件造成的創傷可能不僅止於受害者，而是遍及南韓社會的各個角落。陳麗美理事長表示，若媒體不斷的傳播、報導這些未經處理、修飾的畫面和文字，讓民眾過度暴露在這些細節中，有些人可能比較容易焦慮、恐慌，或是過去有些不愉快的經驗，當他沒有預期會看到這些畫面、訊息，或是這些很容易和他過去的經驗連結時，就會引發比較急性的精神症狀反應。
替代性創傷有哪些症狀？ 該怎麼修復？
替代性創傷的行為及情緒反應，與創傷後壓力症候群（PTSD）類似，都會有不安、害怕、恐懼、悲傷等感受，腦海中不斷回放事故畫面（flashback）、有睡眠困難等情緒行為反應。當民眾有這些情緒行為反應時，可以試著轉移注意力、減少接觸創傷相關的訊息，或是投入一些自己有興趣的活動，讓這些負面情緒獲得一定的緩解，也可以找人談談自己的感受。
陳麗美理事長表示，有些人是被症狀逼著必須去正視他心理上的傷害，但在心理治療上，當事人自己有意願，或是他自己有所覺察，願意整理自己過去的傷害，是治療的第一步，在治療的過程中，治療師會跟隨著個案的速度，依據每個人的自我功能給予不同的治療方式，如：談話式治療、表達性藝術治療等，或者轉介給醫生，提供藥物治療、住院治療，幫助他慢慢恢復到心理健康的狀態，這都是會康復的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55738
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