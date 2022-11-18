特企／中化製藥70週年與時俱進！攜盧彥勳共創健康新時尚

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中化製藥在台耕耘70年與時俱進，肩負醫藥科技產業的先鋒角色，不斷突破、創新，旗下藥品率先寫下台灣紀錄，在2020年榮登國際期刊JCH封面，驗證台灣製藥水準與原廠並駕齊驅，更在2022年二度榮登期刊封面，成為醫藥界及媒體口中的台灣學名藥之光。並秉持「以專業扎根，為健康前進」之信念，致力於創新、研發、生產、服務及品質的提昇，整合資源照護民眾日常健康及生活美妝，貼近群眾，提供全方位的健康服務。
中化製藥不僅在學名藥有傑出的表現，也是預防保健的生活理念先驅，並擴大OTC研發團隊及量能，創立了「中化健康360」品牌，提供消費者一個「360度全方位照護平台」，除了提供全方位的居家護理、家庭常備藥品外，更提倡除了治療以外，須注重「預防」、「保健」的健康生活理念！
五度征戰奧運的「網球一哥」盧彥勳在2021年東京奧運後完美退役，投身打造網球學校教育，期許將自身經驗繼續傳承。記者會上，盧彥勳分享與中化的緣分起於「強力施美藥膏」，並表示：「身為職業運動員，汗疹與濕疹等引發的搔癢是運動員滿常遇到的困擾，而強力施美藥膏速涼止癢，緩解症狀讓訓練不延宕，就連孩子被蚊蟲叮咬，因為不含類固醇，也能安心使用，是家中與隨身護理的常備藥品。」
成為中化健康360品牌大使後，盧彥勳結合自身對運動傷害的研究及健康保健的知識，分享自身經驗表示：「運動員訓練量大、受傷機率高，對身體各式體能的消耗也高於一般人，平常備有各式外用、止痛、腸胃等藥品，讓訓練更無後顧之憂。此外，透過各種保健食品為身體補充必要的營養成分，更能讓身體維持在良好的健康狀態。」
同時盧彥勳也透露：「運動員身體的消耗程度比一般民眾更大，更需多加重視預防及保健，尤其網球運動需反覆衝刺與煞停，膝關節傷害是選手常見的老毛病，甚至連汗斑、香港腳等黴菌問題也是運動員們的常客，而中化健康360多元的產品選擇，都能提升民眾健康保健上的生活品質。」
今日熱切地邀請民眾參觀「中化70特展」活動，除了能瞭解中化70年來的各項創舉，同時也能帶著孩子邊看展邊尋寶，展覽以生動有趣的方式與觀展民眾熱情互動，讓民眾看展之餘還可收穫滿滿！
中化70特展資訊
展出時間：即日起至 2022／11／30
展出地點：台中分子藥局（台中市西屯區惠來路二段236–1號）
衛署藥製字第041520號、內衛藥製字第004550號、衛署藥製字第045397號、衛署藥製字第049702號、衛部藥廣字第11111005號
特展活動內容
1.現場觀展同步找尋7隻隱藏的E護將，拍照於櫃檯出示可獲70元折價券。
2.掃描QR code上傳E護將照片至指定活動貼文留言處，就有機會抽中網球名將-盧彥勳親筆簽名球、國民女友–羅嘉翎親筆簽名綠的乾洗手禮盒、E護將好禮包等大獎。
3.購買中化旗下產品滿170元，再獲得參加扭蛋活動資格1次。