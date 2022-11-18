特企／中化製藥70週年與時俱進！攜盧彥勳共創健康新時尚

▲盧彥勳、孫蔭南總經理、劉彥伯藥師與中化製藥吉祥物E護將共同出席中化製藥70特展。（圖／中化製藥提供）
▲盧彥勳、孫蔭南總經理、劉彥伯藥師與中化製藥吉祥物E護將共同出席中化製藥70特展。（圖／中化製藥提供）

本報訊

2022-11-18 10:57:52

中化製藥由王民寧先生於1952年創辦，在台耕耘70年，旗下擁有知名藥品如：強力施美藥膏、骨營、黴癒等，還致力於研發中化保健食品:固營、葉黃素等，更延伸至個人清潔品牌如：綠的、百齡等，每項產品都深受台灣消費者喜愛，在台灣，幾乎每個家中都能見到中化產品的蹤影。

我是廣告 請繼續往下閱讀
創立至今70週年之際，為拉近與消費者的距離，舉辦為期兩個月的「中化製藥70周年特展」活動，並於今日（11／11）在台中分子藥局，由關係企業–中化裕民 孫蔭南總經理出席，同台旗下「中化健康360」品牌代言人網壇名將–盧彥勳共襄盛舉，孫總經理於特展記者會時表示，「中化成立至今70年，從不懈怠，穩健落實創辦人致力於創新、研發、生產、服務及品質的提昇，提供全方位的健康與照護理念，與亞洲球王盧彥勳對於網球的堅持，和中化在醫藥領域深耕的精神不謀而合，期望透過這次的合作，將中化與時俱進的精神傳遞給更多民眾。」並與盧彥勳共同揮舞網球拍打擊病菌，象徵共同為全民健康而奮鬥，傳遞「中化70，為你而生」的精神！

中化製藥在台耕耘70年與時俱進，肩負醫藥科技產業的先鋒角色，不斷突破、創新，旗下藥品率先寫下台灣紀錄，在2020年榮登國際期刊JCH封面，驗證台灣製藥水準與原廠並駕齊驅，更在2022年二度榮登期刊封面，成為醫藥界及媒體口中的台灣學名藥之光。並秉持「以專業扎根，為健康前進」之信念，致力於創新、研發、生產、服務及品質的提昇，整合資源照護民眾日常健康及生活美妝，貼近群眾，提供全方位的健康服務。

中化製藥不僅在學名藥有傑出的表現，也是預防保健的生活理念先驅，並擴大OTC研發團隊及量能，創立了「中化健康360」品牌，提供消費者一個「360度全方位照護平台」，除了提供全方位的居家護理、家庭常備藥品外，更提倡除了治療以外，須注重「預防」、「保健」的健康生活理念！

五度征戰奧運的「網球一哥」盧彥勳在2021年東京奧運後完美退役，投身打造網球學校教育，期許將自身經驗繼續傳承。記者會上，盧彥勳分享與中化的緣分起於「強力施美藥膏」，並表示：「身為職業運動員，汗疹與濕疹等引發的搔癢是運動員滿常遇到的困擾，而強力施美藥膏速涼止癢，緩解症狀讓訓練不延宕，就連孩子被蚊蟲叮咬，因為不含類固醇，也能安心使用，是家中與隨身護理的常備藥品。」

成為中化健康360品牌大使後，盧彥勳結合自身對運動傷害的研究及健康保健的知識，分享自身經驗表示：「運動員訓練量大、受傷機率高，對身體各式體能的消耗也高於一般人，平常備有各式外用、止痛、腸胃等藥品，讓訓練更無後顧之憂。此外，透過各種保健食品為身體補充必要的營養成分，更能讓身體維持在良好的健康狀態。」

同時盧彥勳也透露：「運動員身體的消耗程度比一般民眾更大，更需多加重視預防及保健，尤其網球運動需反覆衝刺與煞停，膝關節傷害是選手常見的老毛病，甚至連汗斑、香港腳等黴菌問題也是運動員們的常客，而中化健康360多元的產品選擇，都能提升民眾健康保健上的生活品質。」

今日熱切地邀請民眾參觀「中化70特展」活動，除了能瞭解中化70年來的各項創舉，同時也能帶著孩子邊看展邊尋寶，展覽以生動有趣的方式與觀展民眾熱情互動，讓民眾看展之餘還可收穫滿滿！

中化70特展資訊

展出時間：即日起至 2022／11／30
展出地點：台中分子藥局（台中市西屯區惠來路二段236–1號）
衛署藥製字第041520號、內衛藥製字第004550號、衛署藥製字第045397號、衛署藥製字第049702號、衛部藥廣字第11111005號

特展活動內容

1.現場觀展同步找尋7隻隱藏的E護將，拍照於櫃檯出示可獲70元折價券。
2.掃描QR code上傳E護將照片至指定活動貼文留言處，就有機會抽中網球名將-盧彥勳親筆簽名球、國民女友–羅嘉翎親筆簽名綠的乾洗手禮盒、E護將好禮包等大獎。
3.購買中化旗下產品滿170元，再獲得參加扭蛋活動資格1次。

罐頭食品怎麼挑？　食藥署授「4個小秘訣」跟著做

特企／台灣安進實踐生技醫藥產業永續發展　秉持ESG承諾

腰粗易影響身體健康！　國健署示警：BMI正常仍有兩成腰圍過大

53歲影帝拍片「動作量太多」吃不消　健康報告讓醫生傻了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀