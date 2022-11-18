特企／法國皇家擴大「帶貓看獸醫」　破解疾病躲貓貓！

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超過50年的全球寵物健康營養領導品牌法國皇家，在全球陸續推廣「帶貓看獸醫」（Take Your Cat to the Vet）的活動，台灣也熱烈響應，呼籲貓飼主應將貓咪的健康放在首位。貓飼主們可自行觀察愛貓是否有下列八大狀況，如：食慾改變、喝水量增加、睡得比平常多、停止跳到較高地方，另外更常用貓砂盆或換地方如廁，發生嘔吐或糞便質量改變，以及更常抓癢與有毛球問題，若愛貓出現以上狀況，請務必趕緊帶貓看獸醫。
法國皇家此次擴大「帶貓看獸醫」（Take Your Cat to the Vet）活動宣傳規模，首波攜手貓界網紅「肚臍是隻貓」的肚臍爸小冰為「帶貓看獸醫 不讓疾病躲貓貓」活動量身打造主題曲，並結合時下流行的Instagram Reels串流短影片，藉由超「ㄎㄧㄤ」洗腦的旋律與輕鬆上手的舞蹈，邀請各位貓奴朋友們動起來，破解貓咪身上的謎之訊號！
除了主題曲，法國皇家也與現下多位知名影音、圖文創作者合作，透過多樣形式與多元管道傳達給大眾：帶貓出門看獸醫的小撇步、正視及了解定期看獸醫的重要性，相關主題創作內容將陸續上線。
為了呵護更多貓咪的健康，法國皇家更和全台北中南多家獸醫院配合，準備高達7000份500元貓咪健檢折價券提供線上索取，鼓勵全台貓奴們一起帶家中愛貓出門健檢，揪出躲藏在貓咪身上的疾病，確保牠們能擁有良好的生活品質！讓貓家人們能夠健健康康的陪伴我們到老。
「帶貓看獸醫 不讓疾病躲貓貓」活動詳情請見官網：https://reurl.cc/KXpz1M
立即領取500元健檢折價券（請使用手機進入）：https://maac.io/1QUR5