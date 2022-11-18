亞尼克賣感恩節大餐？肥美「咕咕火雞蛋糕」：限今日開搶
年銷百萬條生乳捲的亞尼克，竟然要賣感恩節火雞大餐？顛覆以往推出新口味的做法，今年創意打造逼真的「咕咕火雞蛋糕」，以生乳捲靈魂餡料「北海道奶霜」搭配泡芙蛋糕填滿火雞，再放入顆顆藍莓果粒營造清爽口感，外皮似乎烤出金黃色澤，肥美地讓人食指大動，今（18）日中午中午12:30起限定24小時，官網與門市同步限量預購開搶，神手就能11/24(四)感恩節當天吃奇雞。
亞尼克大膽來玩不一樣的，為迎接感恩節創意打造「咕咕火雞蛋糕」，肥美飽滿的圓潤外型，切開是蓬鬆柔軟、濕潤的泡芙蛋糕，還一層層抹上生乳捲靈魂餡料「北海道奶霜」，搭配一顆顆藍莓果粒，在超吸睛金黃外皮的「火雞」裡，其實是口感酸甜的小清新。還以翻糖捏塑出香菇、小番茄、香料奶油等豐富配菜，故意搭配和肥碩「火雞」不成比例的小巧雞翅與可愛雞腿，讓人看了忍不住笑岔了氣。
「咕咕火雞蛋糕」竟限時限量只販售一日，於11/18(五)中午12:30起展開24小時預購，官網與門市同步預購開搶，神手就能11/24(四)感恩節當天吃奇雞。原來這是亞尼克於YouTube開設「甜點實驗室」特別主打的感恩節企劃，現在訂閱頻道還可以透過影片由專業烘焙師教大家準備好材料、如何製作各式甜點，尤其「咕咕火雞」主題上線，也能跟著一起製作自己感恩餐桌上的火雞大餐。