特企／每隻鯊魚栩栩如生！《OCEANBOX》沈浸如置身海洋
為推廣「不傷害任何一個生命」進行教育展示的理念，ＷildAid野生救援與社團法人中華民國關懷生命協會，與海洋委員會海洋保育署共同聯手，一起展開虛擬取代活體展示的展覽計畫。Oceanbox全沈浸深海體驗展內容結合全新開發「海洋生物AR互動APP」與「360度環繞沈浸海洋體驗劇場」，讓觀眾有如置身海洋，近距離看見在台灣沿海與遠洋海域悠游的多種鯊魚與綠蠵龜，觀眾可看見每隻鯊魚的真實大小與完整樣貌！
Oceanbox全沈浸深海體驗展第一站將落腳南台灣屏東市數位青創中心。希望透過新型態的展覽讓南臺灣的大小朋友能夠看見一般人都難得一見的5米大鯨鯊與鬼蝠魟與雙髻鯊等…鯊魚 ，現場開放自由拍照錄影，希望觀眾可以一起加入保育鯊魚、守護海洋的積極行動！搭配展覽開幕，ＷildAid野生救援更拍攝製作VR360無死角觀展影片，11／18更與DigiAsia 2022數位亞洲大會合作，透過大會平台讓世界各地的創意工作者可遠端看展，搭配VR眼鏡更能身歷其境感受海洋的力量！
本展覽展期間全程免費，希望透過首站落腳屏東，將守護海洋生態的觀念透過數位體驗的方式與在地大小觀眾互動。另在企業團體的贊助支持下，展期間計畫推動至少500人次Oceanbox全沈浸深海體驗展「偏鄉行動列車」；將邀請偏鄉學生或社區團體搭乘專車到場觀展並聆聽導覽，在推廣鯊魚海洋保育重要性的同時，也讓偏鄉的學童與社區團體接觸新型態數位體驗展覽，進而為在地種下多媒體創意與環境生態保育的願景種子。
除了展覽，現場觀眾只要線上簽署「世界無翅宣言」並支持「無動物實驗行動」，即可獲得「海洋生物AR互動貼紙」！把海洋教育的感動帶回家，與身邊的親友一起體驗，用行動保護鯊魚，守護海洋！