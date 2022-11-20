名家論壇》膝關節／金馬獎：新世代交棒與資深的最佳表現

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其實要拿最佳影片，基本上的合理邏輯，應該要在導演劇本剪接這三大本柱拿下兩三獎。然後主要演員脫穎而出，這就是最佳影片的完美SOP。
不過放眼金馬過去歷史，這回《 一家子兒咕咕叫》 的獲獎邏輯，如同2016年的《八月》就拿了最佳新演員之後，直接闖關拿下最佳影片。可惜了游安順與楊麗音兩大資深演員，在本片拿出歷史級別的戰力水準，沒有拿獎實在有點冤枉。
男女主角部分。張艾嘉從影超過半個世紀，年近70歲的她過去一共入圍了20次，其中10次女主角，自從1986年之後還拿下影后，接下來漫長的歲月中，她都成了台下最佳啦啦隊，難怪她自己也都表態不敢奢望拿獎。因為這些年都習慣在台下了。
不過這回《燈火闌珊》片中討論霓虹燈這門消逝的事業，她的動人演技確實賽前呼聲就最高了，畢竟這些年來要能有適合的女主角戲份，張姐表示都不容易了，更何況女主角戲份要能如此濃厚，確實機會難得。本片入圍演技獎與一項視覺特效，張姐在台上那段感言，覺得不要等到事情消失了才來懷念，也不希望電影這門工業哪一天真的消失了，被小螢幕取代，才讓人懷念感嘆。
確實，如今的電影工業，正走到這個歷史洪流轉捩點。也期許電影這門工業，能在疫情後找到重新起飛的票房紅利。
最佳男主角部分，還真是讓這些年演藝生涯受到政治打壓，而深陷低迷狀況的黃秋生吐了一口怨氣吧。先說他也是自認不會得獎，看得出來他多次拿男配角獎，能有主戲表演的機會確實沒那麼多。這也使得這些年都跟新導演合作，反而也走出另一種職場樣貌。
他帶著同片入圍新演員的林諾上台，讓這位小童星又感動又激動，黃秋生希望這位童星說不定以後長大紅了，可以變成童星來照顧他，還真是十足黃秋生的另類幽默感。
黃秋生在《白日青春》中飾演一位不算盡責的父親，長年缺席兒子的成長過程，甚至婚禮出席也鬧洋相。反而是遇上了一個沒有血緣關係的巴基斯坦難民小孩，因為同情心與罪惡感使然，使得他反而要用盡全力呵護這個小孩能平安長大。黃秋生這幾年飾演這類非典型長者都頗有心得，也能讓這樣的角色，因為外型氣場可以避免這類表演淪為窠臼刻板。黃秋生並不容易。
最佳導演陳潔瑤靠《哈勇家》奪獎後，台上那句「我們不需要靠競爭來證明自己的創作。」應該可以列為今年頒獎典禮金句。陳潔瑤藉由統合素人演員群，交出一部誠懇動人的家庭詩篇，平易近人，雋永恬淡。這種生活醍醐味，很吃觀眾評審頻率，市場向的作品有時會希望更有著濃烈麻辣口感，《哈勇家》剛好介於藝術創作小品與市場主流中間那個位置，好作品的市場性，確實也是目前大銀幕與小螢幕的難題。
今年金馬獎對我來說得最大亮點，大概就是最佳紀錄片頒給了曾經熱議的社會事件《九槍》，因為越南籍移工阮國非在全身赤裸狀況，疑似神智不清而試圖闖入警車，結果遭到警員連開九槍當場死亡，當時被質疑用槍過當，最後警方賠錢和解了事。
紀錄片真實還原當時現場劍拔駑張片刻，也道盡台灣社會對移工的刻板偏差印象與多年來的管理不當、政府缺乏制度控管等等更大層面議題，一位不幸用生命換取議題關注，若非後來拍成紀錄片討論兩造立場，恐怕也沒太多人會關心這件事。本屆最佳歌曲甚至用了阮國非當年寫下的點滴文字，演繹成歌曲之後，令聽者動容，更期望得獎之後的討論能擴散，誕生獎項之外的生命力。
●作者：膝關節／影評人
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