寶寶換奶如何銜接？阿包醫推「含免疫球蛋白鮮乳」 

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透過MamiBuy尋找百位媽咪試用「含免疫球蛋白及乳鐵蛋白鮮乳」，結果發現有近9成5的媽咪都認同「72度C巴氏殺菌保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白鮮乳」的營養價值。因為家長幫寶寶換奶時往往有3大痛點，其中最重要的就是營養價值。
巫漢盟分享72度巴氏殺菌的鮮乳，含有乳鐵蛋白、免疫球蛋白，但大多市面上鮮乳皆使用超高溫殺菌，常破壞鮮乳中乳鐵蛋白及免疫球蛋白，挑選保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳就相對重要。
同時，不用擔心寶寶的適口性，因採72°C巴氏殺菌法可保留生乳清爽風味。在百位媽咪中有高達91.8%的媽媽表示，寶寶飲用後接受度都很高，不用擔心寶寶會挑味道，不喝鮮乳的狀況。
巫漢盟醫師表示，寶寶出生6個月後，來自母體給予的抗體逐漸消失，必須依靠自身的保護機制發揮功能，可以透過補充「含有免疫球蛋白及乳鐵蛋白鮮乳」鞏固保護力。除此之外，鮮乳也符合國健署所提倡的「以均衡飲食為目標」，且1-3歲幼兒每日建議熱量為1350大卡，其中就包含建議攝取乳品類2杯，建議家長留意孩童，開始養成均衡攝取、不挑食的習慣，並在每日補充乳製品的營養需求中，將鮮乳納入飲食選項之一。
不過要留意並非所有鮮乳都保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白，要選擇透過72°C巴氏殺菌的鮮乳，除能殺滅致病微生物以確保飲用安全，還能保留雙重營養成分，例如：保有免疫球蛋白、乳鐵蛋白。阿包醫師也強調，添加適當營養及安全的副食品，也是寶寶成長關鍵，建議均衡飲食，並且適當補充有乳鐵蛋白、免疫球蛋白的鮮乳，雙管齊下，鞏固孩童的保護力。