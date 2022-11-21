柳俊烈目睹死亡案件！當盲人《神探》找真相

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柳海真飾演逐漸失去理性的王「仁祖」，這也是柳海真出道25年首度飾演「朝鮮君王」角色，他打趣表示：「在這之前我所飾演的角色通常都要一直逃跑、打鬥、在地上打滾，但這次還有人幫我穿龍袍，心情也變得很不一樣，是很特別的經驗！」對於飾演「王」的特別之處，柳海真說：「希望能帶有我自己的色彩，以不同於『王』的既定形象為出發點。這個角色在心理上一直有被追趕的感覺，在外在方面我努力將他所感受到的恐懼表現在臉上。」
以《機智牢房生活》、《那年，我們的夏天》等作備受關注的金聖哲，在《晝盲神探》中飾演「昭顯世子」一角，對於角色他表示：「在拍攝前，我努力去了解『昭顯世子』的一生，在歷史上他因為不明原因突然身亡，很好奇如此為國家著想的世子當時若繼續活著的話，會為朝鮮帶來什麼樣的影響。」而這也是金聖哲首次挑戰的古裝作品，他表示：「服裝給予的力量很大，這是我第一次穿韓服演戲，覺得衣服非常帥氣，忍不住一直拍照。」
安恩真近年因參演《機智醫生生活》知名度攀升，她這次在電影中飾演「昭容趙氏」，據說歷史上的昭容趙氏在仁祖晚年十分得寵，但她的個性陰險狠毒令人畏懼，因此又被稱為「朝鮮最壞惡女」，宛如「朝鮮版妲己」。安恩真為了詮釋角色，不斷和導演討論，她表示：「這是我第一次接演惡女角色，雖然壓力很大，但很努力想展現出這個人物為了自身欲望不擇手段的模樣。」《晝盲神探》12月9日在台上映。