特企／日本可欣可雅賣270萬包！C-23加氏乳酸桿菌受關注

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雖然可以理解因為上班上課的壓力，晚上回家想放鬆心情，但熬夜看手機絕對無法解決問題。且睡眠不足也會嚴重影響到健康，像是免疫功能變差、血壓上升、消化系統功能變差以及心血管疾病風險升高等，尤其近幾年新冠病毒肆虐，身體抵抗力不好很容易感冒確診，後續影響也無法掌控，因此「睡眠」的重要性更受到重視，相關產品推陳出新。
除了台灣，工作壓力有目共睹的日本、韓國也一直關注睡眠健康的議題，相關的輔助產品從吃的到用的，都很受到關注。像是日本網友熱烈討論的「Yakult 1000」，將其中的「代田菌」（Lactobacillus casei Shirota ）增加10倍達到1000億活菌。還有網友在社群平台分享：「抱著懷疑的心情買了幾罐，有進入深度睡眠的感覺。」
C23乳酸菌引風潮 專業人士、媒體平台搶關注
而近期在台灣引發風潮、不少醫師、營養師紛紛關注的，便是由日本乳酸菌飲料大廠可爾必思開發製造的「可欣可雅」，經由「可爾必思」乳酸菌飲料研發出的「C-23加氏乳酸桿菌」，是從數以千計的乳酸菌中精挑細選出來的，菌種和味道都和「可爾必思」不同。經過長年研究，期望能滿足近代高度繁忙緊張的社會的各種健康需要。
「可欣可雅」不但在日本已熱銷270萬包以上，更有日本網友分享：在這個不確定的年代裡，沒有什麼事情比身體健康更重要，除了搭配優質的「益菌」補充保養，規律的運動飲食、良好的睡眠品質才是根本之道。