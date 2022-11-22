雙語國家政策迷航　廖裕德提七點建議強打自身優勢

對於台灣目前的雙語教育政策，正在做選情最後衝刺的新北市議員候選人廖裕德今（22）日指出，台灣在「2022年世界競爭力年報」名列第7名，但「英語熟練度指標報告」卻在2021年只排名在中等熟練度的第38名，是國家競爭力前十名國家中差距最大的，指出台灣要國際化仍需更加努力，呼籲政府應設專責單位、編列足夠經費等7大建議，為國家雙語教育提供良方。
廖裕德指出，台灣目前的雙語教育政策空有目標，卻沒有訂定嚴謹而完整的執行計劃，已經出現迷航現象，想要在2030年達到雙語國家目標，幾乎不可能；建議雙語教育的完整執行計劃，必須包括7大項，全面加強政策宣導、要有專責單位負責推動執行、編列足夠經費預算、明訂雙語教師需求質量、完整的師資培訓方案、教材引進來源及如何重新編纂教材、最後則是如何創造沉浸式雙語學習的環境。
廖裕德提到，有鄉親問自己「雙語教育和英語教育有什麼不同？」，回應成功的雙語教育是「中文為體，英文為用」，中文是本土語言文化的根本，所以是體；英語則是國際溝通必須使用的媒介，所以是用，所以中文英文一樣好，才是雙語教育正確的教育方針。
廖裕德表示，希望透過選舉讓懂雙語教育的議員進到議會，承擔推動雙語教育責任，強調自己是擁有雙語教育成功經驗的候選人，會努力提供孩子們學習雙語的環境，增加年輕人的國際競爭力，打造下一代的幸福生活。