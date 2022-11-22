38.2%候選人未提孕產政策　民團：沒想和選民一起養小孩

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在弱勢家庭的孕產需求，生動盟肯定部分候選人關注此議題，包括台北市長候選人陳時中提出「設立身心障礙者懷孕諮詢專線」、 建置「無障礙產檢空間與設備」；鄭運鵬則提出「弱勢媽媽的陪產服務」，讓沒有婚配或無法從家中獲得支持的女性，可由市政府設置的專業社工人員協助陪產或陪產檢。
生動盟指出，台北市長候選人蔣萬安提出「孕婦可申請12次定額計程車券」；高雄市長候選人陳其邁擴大孕婦產檢計程車車資補助；澎湖縣長候選人賴峰偉提出二、三級離島孕產婦往返馬公本島產檢與住宿補助；宜蘭縣長候選人林姿妙提出10次、每次300元的產檢交通補助。
但相較於交通和住宿補助，生動盟認為候選人更應該先檢視，現階段次數頻繁的產檢是否提供孕產家庭有品質的諮詢與生產討論，或只是舟車勞頓、花費漫長的時間候診，卻在三、五分鐘內倉促結束產檢。
生動盟近年積極倡議伴侶應是產婦的神隊友，應提升陪產者的生產教育與親職權利。生動盟表示，陳時中提出「公辦爸爸教室」，是唯一關注男性孕產參與權利的候選人，另外，他也提出「不分性別親職教室」，還有基隆市長候選人陳薇仲提出「保障多元家庭生育津貼請領權益」，皆對多元家庭給予支持。
生動盟肯定台南市長候選人黃偉哲提出產前「居家安胎補助」，幫助安胎孕婦準備餐食，或請護理師到宅訪視跟諮詢，提前為生產做準備等政見。
生動盟指出，雖然部分縣市政府提供免費育兒指導員、到府坐月子以及產後憂鬱諮詢專線，但是女性產後照顧仍十分仰賴親人、月嫂或月子中心，肯定部分候選人提出創新公共化產後照顧政策，包括陳時中提出「公衛護士的家訪制度」、建置「爸爸友善育兒支持圈」；屏東縣候選人蘇清泉提出縣府與企業協商「減少工時、不扣薪」；澎湖縣長候選人陳光復提出「推動公辦民營或公辦公營的月子中心」。
生動盟認為，儘管縣市首長候選人有提出各種孕產政見，但也遺憾地發現，沒有能夠善用助產師作為「產前、中、後」生育資源的候選人，也沒有提出照顧自然流產家庭照護方案的候選人。整體來說，台灣女性依舊等不到友善多元的孕產支持政策，包括有品質的生產教育、生產準備假、公共化的產後訪視、助產師與醫師共同照護制度。