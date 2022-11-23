特企／I’M MEME X AIR SPACE　推出時尚韓系小姐姐LOOK

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AIR SPACE推出「Ma Chérie 오후시간」(譯為：親愛的午茶時光）為主軸的系列聯名服飾，運用低飽和色系的outfit，詮釋出滿滿氣質與溫柔感，彷彿是秋冬季節裡，午后時光中的一抹暖陽，提供大家零出錯的穿衣公式。AIR SPACE選用柔軟的服飾材質、並搭配許多慵懶的設計剪裁，從毛茸茸的澎澎袖口到不經意的露肩設計，透過服裝細節，為造型注入韓系小姐姐的韻味，和諧的服裝配色，讓女孩們舉手投足之間，都飄散出一絲甜潤氣息。AIR SPACE也祭出回饋折扣碼，凡於2022／11／21早上11點起至2022／12／4日，於AIR SPACE官網購買聯名系列商品，輸入折扣碼「IMMEME100」，即可享有滿NT＄1,000折NT＄100元優惠（排除折扣品），喜愛玩穿搭的女孩們，絕對不能錯過這檔超夢幻的雙品牌聯名系列服飾。
網友口碑超人氣小方盒賣到斷貨的無花果色系04小花盒，整盒無廢色結合絲滑霧面、細緻珠光、閃耀亮片三種質地，眼頰盤上印有1–5數字，用手指或刷具按順序上妝，先用淺霧面色做眼皮打底用珠光色疊擦暈染，深色可做眼尾加強或替代眼線色，最後以亮片色點綴眼妝，並搭配腮紅打造眼頰同調軟萌感。全新升級推出包括甜點奶茶色05小奶油，莫蘭迪粉紫色06小奶芋，低飽和高顯色特殊韓系色調，更被譽為消腫色！上層4色眼影包含打底色、暈染色、收斂色、亮片色，搭配下層雙色腮紅，粉質升級更細緻，質地服貼好暈染、上妝持久巨顯色。
熱賣色＃04小花盒 NT$530／7.7g
純欲無花果Look，打造可鹽可甜的俏麗韓妞
NEW＃05小奶油 NT$530／7.7g
軟萌奶咖Look，打造氣質可愛的淡顏美女
NEW＃06小奶芋 NT$530／7.7g
清甜紫芋Look，打造仙氣爆棚的清甜女孩
I'M MEME 全台銷售通路
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