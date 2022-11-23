特企／交換禮物必備！WAT聖誕限定禮盒　9個願望一次滿足

特企／I’M MEME X AIR SPACE　推出時尚韓系小姐姐LOOK

▲I’M MEME X AIR SPACE軟萌冬季聯名企劃，妝點韓系奶萌小姐姐LOOK，來場仙氣爆棚的甜蜜午茶約會！（圖／AIR SPACE提供）
▲I’M MEME X AIR SPACE軟萌冬季聯名企劃，妝點韓系奶萌小姐姐LOOK，來場仙氣爆棚的甜蜜午茶約會！（圖／AIR SPACE提供）

本報訊

最懂女孩的I'M MEME，遇上具有獨特魅力的AIR SPACE，跨界聯手帶領女孩們走進「甜蜜午茶約會」情懷！韓系NO.1開架彩妝I’M MEME與女孩潮流時尚擔當AIR SPACE在這個冬季不約而同主打溫柔又低飽和的韓系奶萌小姐姐風格，聯名特企以AIR SPACE冬日限定馬卡龍色柔軟針織毛衣，搭配I’M MEME超人氣「我愛口袋彩妝小方盒」新色05小奶油、06小奶芋，與人氣熱銷色04小花盒，莫蘭迪粉紫色、甜點奶茶色、超顯白無花果等軟萌眼頰色調，攜手美妝KOL Nina，完美詮釋清甜紫芋、軟萌奶咖、純欲無花果3種韓系溫柔風格。

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I’M MEME我愛口袋彩妝小方盒以上層四色眼影＋下層單色腮紅的迷你設計，2021年一上市立即熱賣狂銷缺貨，更成為美妝愛好者的新頭好，頻頻榮登美妝KOL年度愛用品，奠定經典眼頰盤地位。2022年再推2款韓系最夯奶萌色選05小奶油與06小奶芋，粉質極細緻、亮片超閃耀，下層腮紅變雙色，全新色選呼應韓妝大勢，低飽和高顯度，更被譽為「消腫色」，一抹擺脫抛拋眼，創造深邃眼窩，立體五官。聯名企劃活動從11／21（一）早上10點起至12／4（日），只要在品牌官網訂購我愛口袋彩妝小方盒，輸入折扣碼「AIRSPACE100」，可享滿NT＄1,000折NT＄100優惠（5折及以下不適用），讓溫柔小姐姐的顏值再度飆升！

AIR SPACE推出「Ma Chérie 오후시간」(譯為：親愛的午茶時光）為主軸的系列聯名服飾，運用低飽和色系的outfit，詮釋出滿滿氣質與溫柔感，彷彿是秋冬季節裡，午后時光中的一抹暖陽，提供大家零出錯的穿衣公式。AIR SPACE選用柔軟的服飾材質、並搭配許多慵懶的設計剪裁，從毛茸茸的澎澎袖口到不經意的露肩設計，透過服裝細節，為造型注入韓系小姐姐的韻味，和諧的服裝配色，讓女孩們舉手投足之間，都飄散出一絲甜潤氣息。AIR SPACE也祭出回饋折扣碼，凡於2022／11／21早上11點起至2022／12／4日，於AIR SPACE官網購買聯名系列商品，輸入折扣碼「IMMEME100」，即可享有滿NT＄1,000折NT＄100元優惠（排除折扣品），喜愛玩穿搭的女孩們，絕對不能錯過這檔超夢幻的雙品牌聯名系列服飾。

網友口碑超人氣小方盒賣到斷貨的無花果色系04小花盒，整盒無廢色結合絲滑霧面、細緻珠光、閃耀亮片三種質地，眼頰盤上印有1–5數字，用手指或刷具按順序上妝，先用淺霧面色做眼皮打底用珠光色疊擦暈染，深色可做眼尾加強或替代眼線色，最後以亮片色點綴眼妝，並搭配腮紅打造眼頰同調軟萌感。全新升級推出包括甜點奶茶色05小奶油，莫蘭迪粉紫色06小奶芋，低飽和高顯色特殊韓系色調，更被譽為消腫色！上層4色眼影包含打底色、暈染色、收斂色、亮片色，搭配下層雙色腮紅，粉質升級更細緻，質地服貼好暈染、上妝持久巨顯色。

熱賣色＃04小花盒　NT$530／7.7g
純欲無花果Look，打造可鹽可甜的俏麗韓妞

NEW＃05小奶油　NT$530／7.7g
軟萌奶咖Look，打造氣質可愛的淡顏美女

NEW＃06小奶芋　NT$530／7.7g
清甜紫芋Look，打造仙氣爆棚的清甜女孩

I'M MEME　全台銷售通路

全台藥妝店銷售通路：寶雅、屈臣氏、康是美、Tomod’s、松本清、J-MART佳瑪

官方購物網站：http://tw.memebox.com
官方授權網路通路：MOMO購物網、蝦皮官方直營、 PChome、 東森購物網

AIR SPACE　全台銷售通路

AIR SPACE 官方網站：https://bit.ly/3G9sjaO
蝦皮商城： https://bit.ly/3TmLT6v
全台實體門市銷售通路，共27間門市，據點查詢：https://www.airspaceonline.com/Store.asp

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