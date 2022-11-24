豪華進口休旅銷售王者降臨，大改款Lexus RX 450h+旗艦版試駕

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其實大改款Lexus RX在國內正式發表前已早一步於9月的「2022台北國際時裝週」活動上現身，初次見到實車竟想像中還來的更加吸引人，怎麼說? 前代RX為了強調前衛的產品風格，在外觀設計採用銳利線條所勾勒出的輪廓確實營造出相當吸睛的第一印象，一改過往較為圓潤的造型語彙朝更為年輕的消費族群靠攏，但一體兩面的是拓展新客層之餘是否會流失保守派消費者的關注值得探討，不過五代車型推出後讓我完全撇除這個疑慮，全新面貌在創新之餘仍兼顧各族群可接受的極限範圍，這也讓我對設計師在造型雕塑上產生了敬佩之意。
和泰汽車在大改款RX發表前也早一步釋出媒體試駕車，讓車媒能先會會這款徹頭徹尾大變身的全新車型在各方面有哪些進化，首先在外觀部分大改款RX的面容仍延續過往熟悉的Spindle Grill紡錘型水箱護罩元素，不過這次設計師更將此元素拓展到車身設計上，以Spindle Body紡錘型立體車身作為新世代車型的外觀特徵，在車頭部分於水箱罩上緣施以與車身同色的漸層烤漆並將廠徽下移之手法創造出低重心的視覺感受，頭燈輪廓則透過將內緣則往水箱罩靠攏的方式營造出銳利卻不失霸氣的神情姿態，搭配上擁有豐富肌肉折線的引擎蓋造型及俐落的保桿設計，圓潤之餘並兼具前衛的新世代面貌調配出多數消費者多皆能接受的普世設計美學。
車側部分為了不讓這款近4.9米的中大型休旅看起來過於臃腫，透過將門板型塑更為立體化的手法讓視覺上更具運動感，懸浮造型車頂也有助於讓尾端看起來有壓低身型的效果，加上試駕車為旗艦等級，輪圈配的是21吋多幅亮銀款式，與輪拱距離更為緊密亦有助於增添整體的動感氛圍；車尾設計也朝類跑車的手法詮釋，尾燈以細長貫穿式LED漸層光搭配微微上揚的類Coupe鴨尾造型，加上立體的尾門板件折線及微外擴的寬幅式輪拱造型，同樣有助於修飾寬大尾部輪廓並強化跑格感受。
車艙布局則延續新世代NX所導入的TAZUNA全環繞駕駛座艙概念，控台造型與中控螢幕皆以駕駛者的操作順手度為主要考量，無論是駕駛儀表的高度與實體按鍵的就手度皆配置在最適當的區域範圍內，由於試駕車為450h+旗艦版，中央觸控螢幕配置的是14吋規格，並將大部分的實體按鍵整合在內，下方則為觸控式的空調面板，再搭配短捷的線傳式排檔桿，視覺上不僅更清爽也有助於提升整體的科技含量；由於試駕車為高階的插電式混合動力車型，在排檔桿後方的功能鍵還額外增設有混合動力與純電模式的切換鍵及越野模式按鍵，另外還標配有HUD抬頭顯示器並支援方向盤觸控追跡功能，駕駛不必離開視線便能從抬頭顯示器上看到手指的觸控位置，對於安全性上及便利性上有加分效果，其餘像是全景天窗、車內數位後視鏡、後窗遮陽簾、後座加熱/通座椅，以及高檔的Mark Levinson Premium Sound音響系統皆屬於450h+旗艦版的標配項目，365萬的價格在同級進口車算是相當具競爭力。
車艙空間部分大改款RX在軸距部分比起前代多了60mm，意味著車室空間也稍稍放大了些，不過受惠最大的在於後廂無論高度、寬度及縱深都比前代增加不少，即便在滿座狀態下仍擁有612公升的置物容積，比起前代車型提升近100公升水準。
動力輸出在RX 450h+旗艦版搭載的是2.5升四缸自然進氣引擎搭配電動馬達的配置模式，燃油引擎可輸出185匹馬力並具備23.1公斤米的扭力峰值，馬達部分則採用前、後軸雙電動馬達輔助，前軸可輸出180匹馬力及27.5公斤米扭力，後軸可輸出54匹馬力及12.3公斤米扭力，綜合燃油引擎與馬達的綜效出力可達309匹馬力，使其0-100 km/h約7秒的加速表現可謂相當強悍，所搭載的18.1 kW電池模組在純電模式下亦能提供65公里的行駛里程，最高極速也可達135 km/h，也因其充電混合動力的優勢使其平均油耗來到驚人的74.6 km/l水準，可謂要馬兒跑又要不吃草的最佳代表!
RX 450h+在操控表現上由於搭載更高階的AVS可變阻尼懸吊系統，系統會針對不同路面進行即時調整，無論在何種駕駛模式下皆能兼具舒適與動態表現，加上新世代車型在車體剛性與焊點上都有顯著強化，即便高重心在彎中仍有一定程度的側傾，但對照過往動態無論在車身抑制或高速過彎的重心轉移皆有更穩定的效果，另外全新開發的懸吊系統在幾何角度、減震筒的回彈反應及懸臂設計比起過往有著更為運動化的調教，搭配先進的E-Four電子式四輪傳動系統同樣有助於提升過彎穩定性及轉向精準度。
至於安全配備部分標配的是LSS+3.0版本，相較過去的2.0版在DRCC全速域感應車距維持系統上將距離提升為4段，並增加彎道減速及預加減速的功能，LDA車道偏離警示及LTA車道循跡輔助則強化標線辨識能力，RSA速限辨識輔助在大改款車型上則全面列為標配，PCS預警是防護系統則強化自行車夜間辨識能力，並新增摩托車辨識、路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及低速速限輔助等功能。
全新大改款Lexus RX所導入台灣的車型與動力配置都較以往來的更為豐富，尤其混合動力車型占了絕大多數，甚至插電式油電車型更是該車系首度導入台灣市場，由此可見Lexus在電氣化的野心直接反映在新世代車型上，特別是品牌價值與配備豐富度並不輸其他歐系高級品牌的條件下，配合十足競爭力的訂價策略，我看豪華進口休旅霸主又要被Lexus RX所霸佔了!
| Lexus RX 450h+ 旗艦版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,890 / 1,920 / 1,695
| 軸距(mm)
| 2,850
| 車重(kg)
| 2,200
| 引擎型式
| 2.5L自然進氣+電動馬達
| 排氣量(c.c.)
| 2,487
| 內燃機最大馬力(PS/rpm)
| 185 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 23.1 / 3,200-3,700
| 綜效馬力
| 309匹
| 變速系統
| 無段變速
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/50 R21
| 平均油耗
| 74.6 km/l
| 售價
| 355萬