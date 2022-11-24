糖尿病患者要注意！　血糖控制不好可能和C肝有關

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C肝使心血管疾病、中風風險↑ 所幸健保給付有藥可醫根據研究發現，C肝病毒會引發胰島素阻抗，使血糖、血壓、血脂上升與內皮細胞異常，最終引發心血管疾病與腦中風。慶幸的是C肝病毒並非無藥可醫，高嘉宏理事長表示，C肝雖然以感染肝細胞為主，但同時也會造成全身性及血管慢性發炎，因此，糖尿病病友合併有C肝感染應該積極治療。
目前國內健保全額給付口服抗C肝病毒藥物，且效果良好，治癒率超過99%，副作用也不多，最多只要3個月就可透過口服藥治療痊癒。有研究指出，清除C肝病毒能讓糖化血色素（HbA1C）平均下降0.45％，血糖平均下降22 mg/dl。
王治元理事長分享到，最近門診中就有一名55歲的貿易商老闆，平常糖尿病控制不理想，糖化血色素7點多，最近透過普篩才發現罹患C型肝炎，進行治療，希望能夠解決血糖控制的問題，他表示，應該有許多糖尿病病友有類似的狀況，呼籲所有病友不要輕忽C肝對控糖的影響。
認知不足是Ｃ肝治療一大瓶頸 應及早篩檢及早治療不過台灣民眾普遍沒有認知到C肝病毒會影響血糖控制，根據衛福部最新資料顯示，參與糖尿病醫療給付改善方案的糖尿病病友中，接受C肝篩檢的比率僅6成，若以全台糖尿病230萬人推估，約有接近百萬名糖尿病病友不清楚自己是否同時遭受C肝病毒的威脅。擔任衛教大使的鄉土劇演員王中皇、馬國賢也都提到身邊有親友有糖尿病，但不知道該去做C肝篩檢。
蒲若芳主任指出，糖尿病為C肝的主要肝外共病之一，但民眾普遍認知不足是政府推動C肝篩檢、治療計劃的瓶頸之一，政府近年針對糖尿病共同照護網的糖尿病病友加強C肝篩檢，衛生福利部也擬定「國家消除C肝政策綱領」，希望提早於2025年達成消除C肝的願景，為了協助更多民眾及早發現與治療。
目前，政府也擴大補助成人預防保健之C肝篩檢，45至79歲民眾，以及40至79歲的民眾一生可有一次免費篩檢的機會，符合資格的民眾都可以至醫療院所進行篩檢，專家們也特別呼籲糖友們應主動篩檢與治療C肝。
中華民國糖尿病衛教學會也啟動「糖友C肝清零」計畫，包含治療指引、C肝萬人篩檢與《糖友C肝愛計較》衛教短片，透過創意鄉土劇影片以及系列衛教活動，鼓勵糖尿病病友積極接受C肝篩檢與治療，同時遠離糖尿病與C肝病毒帶來的額外健康威脅。王治元理事長表示，除了透過這次名人宣導活動，學會也與肝病學會等專家合力制定糖尿病C肝治療指引，希望讓糖尿病C肝清除計畫在所有醫院診所都可以進行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55915
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