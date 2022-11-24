大馬老牌政黨慘敗！18歲首投族成造王者　他們在乎什麼？

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撇開宗教因素，這群年輕首投族透過選票表達出對舊政治文化的否定。不只國陣大敗，前首相、高齡97歲的政治強人馬哈迪意外落選，得票數低到連保證金都拿不回來；85歲的巫統元老東姑拉沙里敗選，輸掉48年的國會議席，這些都是年輕選民左右大馬選舉的最好證明，這次馬來西亞政治大洗牌，也被外界稱為「馬來青年海嘯」。
至於馬來年輕族群真的支持伊斯蘭黨神權合一的主張嗎？對此，馬來西亞公正黨前亞羅士打國會議員曾敏凱認為伊斯蘭黨的勝利，是年輕人策略投票的結果，他們在乎的是馬來族群的權益，而非偏好伊斯蘭化。他在接受媒體專訪時表示，馬來選民在乎的是所有的改變，都是要從馬來政治過渡到馬來政治，「他們（馬來選民）本身不是說很喜歡伊斯蘭化，但如果要他選擇伊斯蘭化或非馬來人壯大，他們會選擇伊斯蘭化。所以，目前要有一條路線，讓馬來選民可以走回來。」
值得注意的是，國盟雖被認為是伊斯蘭形象鮮明的政黨聯盟，但在選舉期間，他們推出多項青年相關的政見，積極拉攏年輕人的選票。包括透過獎學金及貸學金機制鼓勵年輕人念大學；推動「間隔學年」的進修模式，協助青年在空窗期思索人生方向；並且提出「彈性學制」的學習模式，混合實體和線上課程。此外，由於馬來西亞有越來越多年輕人投入外送、開Grab等零工經濟，國盟提出多項優惠承諾，像是減稅優待、強制外送及Grab等企業提供工作者保險及勞工進修獎例。上述政策受到年輕族群喜愛，認為國盟不會唱高調，而是確實了解他們的需求。
為馬來西亞投下一票的首投族，深信「別讓他人決定你的未來」，這群政壇新的「造王者」，未來將持續左右馬來西亞政治版圖變動。