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大馬老牌政黨慘敗！18歲首投族成造王者　他們在乎什麼？

▲馬來西亞本屆約有120萬人是18歲至20歲的年輕首投族。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞本屆約有120萬人是18歲至20歲的年輕首投族。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

馬來西亞第十五屆大選在11月19日落幕，投票結果顯示，三大政黨聯盟國陣、國盟、希盟皆無法取得簡單過半的112席組織政府，選後陷入懸峙國會的僵局，終於在24日確認由安華出任首相。此次大選最大贏家是由安華所領導的希望聯盟（希盟）獲得81席，國民聯盟（國盟）贏得73席，比預期得表現要強勁許多；最令人驚訝的莫過於執政60多年、由馬來民族統一機構（巫統）領導的國陣僅獲30席慘敗。很多人都在問，為何國陣被選民拋棄了？原因很有可能跟馬來西亞的首投族有關。

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馬來西亞從2022年1月16日起，18歲自動登記選民制正式實施，這屆大選有580萬名18歲以上國民自動成為選民，其中約120萬是18歲至20歲的年輕人。專家認為，這群年輕選民普遍對巫統感到不滿，認為巫統長期執政下，馬來西亞經濟前滯不前，政治貪污腐敗橫行。但是如果不支持巫統，又擔心佔人口比例約七成的馬來人權益受損，因而轉投高舉馬來人權益、宗教身份認同的國盟，特別是國盟內部的伊斯蘭黨獲得44席，成為國會最大黨，這件事也讓大馬政治是否走向宗教極端化，成為未來最大的隱憂。

撇開宗教因素，這群年輕首投族透過選票表達出對舊政治文化的否定。不只國陣大敗，前首相、高齡97歲的政治強人馬哈迪意外落選，得票數低到連保證金都拿不回來；85歲的巫統元老東姑拉沙里敗選，輸掉48年的國會議席，這些都是年輕選民左右大馬選舉的最好證明，這次馬來西亞政治大洗牌，也被外界稱為「馬來青年海嘯」。

至於馬來年輕族群真的支持伊斯蘭黨神權合一的主張嗎？對此，馬來西亞公正黨前亞羅士打國會議員曾敏凱認為伊斯蘭黨的勝利，是年輕人策略投票的結果，他們在乎的是馬來族群的權益，而非偏好伊斯蘭化。他在接受媒體專訪時表示，馬來選民在乎的是所有的改變，都是要從馬來政治過渡到馬來政治，「他們（馬來選民）本身不是說很喜歡伊斯蘭化，但如果要他選擇伊斯蘭化或非馬來人壯大，他們會選擇伊斯蘭化。所以，目前要有一條路線，讓馬來選民可以走回來。」

值得注意的是，國盟雖被認為是伊斯蘭形象鮮明的政黨聯盟，但在選舉期間，他們推出多項青年相關的政見，積極拉攏年輕人的選票。包括透過獎學金及貸學金機制鼓勵年輕人念大學；推動「間隔學年」的進修模式，協助青年在空窗期思索人生方向；並且提出「彈性學制」的學習模式，混合實體和線上課程。此外，由於馬來西亞有越來越多年輕人投入外送、開Grab等零工經濟，國盟提出多項優惠承諾，像是減稅優待、強制外送及Grab等企業提供工作者保險及勞工進修獎例。上述政策受到年輕族群喜愛，認為國盟不會唱高調，而是確實了解他們的需求。

為馬來西亞投下一票的首投族，深信「別讓他人決定你的未來」，這群政壇新的「造王者」，未來將持續左右馬來西亞政治版圖變動。

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