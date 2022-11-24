捷克不是只有Skoda，還有裝著GT-R心臟的超跑Praga Bohema

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對很多人來說，包括我都沒聽過 Praga，但它卻是最古老的汽車品牌之一，在1800年代後期，是一家從橋樑到蒸汽火車等各種產品的重工業製造商，並在1900年代初期開始生產汽車，1907年時1907 年製造出第一輛汽車，成為汽車、摩托車、商用車和飛機的主要製造商，第二次世界大戰後，新的共產黨政府要求 Praga 專注於製造卡車和變速箱而不是公路用車，汽車產量下降。相反，Skoda被選為該國的首選汽車製造商，Tatra則受命生產豪華轎車和商用車，目前Tatra也僅專注於製造商用車。
到了1989年共產主義在捷克斯洛伐克垮台，Praga在中歐地區仍有一席之地，專注生產商用車與變速箱，以及越野摩托車；2009年則開始投入卡丁車賽事，同時還投入航空領域，製造輕型飛機。
2012年，Praga再度投入賽車運動，先後推出R4S、R1等原型賽車，在澳洲、杜拜、英國與美國等地賽事都可以見到該品牌身影，憑藉著賽車經驗，Praga將打造屬於自己的頂尖超跑Bohema，並僅將限量生產89輛，以紀念1933年在公路賽事中取得勝利滿89周年。
有別於當前許多超跑都走向電氣化方向，Praga Bohema專注於輕、碳纖維與搭載傳統汽油引擎，是一輛車重低於1,000kg的中置引擎雙座跑車，採用碳纖維單體結構，搭配源自賽車技術的可調式懸吊系統，目標乾重為982kg，動力系統選用Nissan GT-R的3.8升雙渦輪V6引擎，透過與英國著名的 Litchfield Engineering 合作升級後，可輸出700bhp最大馬力與725Nm最大扭力，並且搭配源自賽車的半自動變速系統，0-100km/h加速僅需2.3秒。
Praga強調Bohema是一輛可以自側行李廂〈容量50L〉內取出安全帽，配上Pirelli Trofeo R跑胎下賽道奔馳後，在舒服返家的超跑。
與Praga長期關係良好的前F1、現任IndyCar車手Romain Grosjean是Bohema的重要催生者之一，他起初提出希望有一輛兼顧道路與賽道使用，且沒有任何妥協的超跑，雖後他也參與了開發計畫，並執行賽道測試工作，以調校出可以提供道路使用與攻克賽道單圈的最佳狀態。
Praga旗下規模不大卻才華洋溢的工程師與設計師團隊，透過F1車隊所使用的風洞進行測試，讓空氣動力獲得最佳的設定，在車速達250km/h時可提供超過900kg的下壓力，同時達300km/h的極速，也足以讓Bohema達到任何賽道所容許的最高車速。
Praga表示與許多源自賽道的高性能車不同，Bohema在符合空氣動力設計下，看似狹窄的座艙，透過良好且巧妙的人體工學設計，讓車內依舊仍讓兩名身高達2米的成年乘坐，包括：方向盤、座椅與踏板都可以進行調整，並且還設有獨特的側行李廂。而車內亮點則是那結合多功能數位顯示器的賽車方向盤，幾乎所有車輛功能都可由方向盤操作，而包括啟動鈕、電子手煞車鈕與內建滅火器開關則設在中央控細條狀介面內，空調介面則設於車頂，另配有隱藏彈起式手機架，可便於擴充衛星導航等功能，整體就有如飛行器座艙般兼具高質感與科技感。
同時為兼具輕量化，座艙共使用了56個獨立的碳纖維部件，並以高品質的 Alcantara 和皮革包覆，讓駕駛艙目標重量僅34kg，除此之外，全車還大量使用碳纖維、鎂合金與汰金屬等材質，讓他乾重得以壓在1,000kg以內。
懸吊系統則採與賽車相同的水平推桿設計，並搭配可調式避震系統，不僅可提供最大範圍的壓縮行程，還可最大限度的降低車高，極輕的車重造就其非簧載質量僅180kg，讓它不用另裝配昂貴的主動式懸吊系統。胎圈則配置前18吋、後19吋輪圈，並可對應所有市面上GT3賽車所使用的賽車胎；煞車系統則是六活塞卡鉗搭配380mm的碳陶瓷纖維碟盤。
Praga Bohema已進入最後的開發測試階段，預計在英國、歐洲與中東等地區賽道與公路進行測試，預計2023年下半年開始生產，同時會在英國成立首座全球展售中心，將共計限量生產89輛，最初計畫2023年先生產10輛，並在接下來的四年裡，以平均一年20輛的速度以手工精心打造，建議售價則是128萬歐元起。