進口豪華休旅銷售王者 Lexus RX大改款245萬元起強勢登台!

Gogoro 推「換電戰 M」活動，點數獎金最高達千萬

▲ Gogoro 推「換電戰 M」活動，點數獎金最高達千萬
▲ Gogoro 推「換電戰 M」活動，點數獎金最高達千萬

2GameSome - 有車賞

Gogoro 領先業界打造「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫」，透過日常消費、點數回饋與都會移動的創新循環，吃喝玩樂都能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，並直接用於折抵 Gogoro 生態系消費，引領「移動隨經濟」新生活型態。Gogoro Rewards 上線短短三週即獲得熱烈迴響，已吸引逾 10 萬用戶加入，發出超過 215 萬點數回饋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只帶來日常消費多重優惠，Gogoro 更超狂結合電池交換、遊戲化數位體驗與點數回饋，首度祭出全台最大規模的虛實整合手遊「Gogoro 換電戰 M」，於 12/1 至 12/31 熱血開戰，到涵蓋全台 19 個縣市的指定 GoStation 交換電池，就有機會爭奪總額高達千萬的點數獎金！踩點越多，勝出的機率就越高，分得的獎金就越多！

即日起，Gogoro 或 Powered by Gogoro Network (PBGN) 車主於 App 啟用 Gogoro Rewards、並將台新 Gogoro Rewards 聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，就能獲得參戰資格：

  • 玩家將被隨機分配至「螺絲起紫」隊「發電功綠」隊「避震彈黃」隊，代表所屬戰隊投身獎金爭奪戰。
  • 只要將 Gogoro App 更新至 3.7（含）以上版本、或將 Gogoro Network App 更新至 1.9.1（含）以上版本，玩家就能於 App 首頁看到遊戲入口，搶先查看所屬隊伍、完整遊戲規則與指定 GoStation 地圖
  • 全台指定 GoStation 共分為大獎池（20,000 點）與小獎池（10,000 點）。玩家只要前往任一指定 GoStation 成功交換一次電池，就能為所屬戰隊累積 1 分，並獲得該站獎金分配資格（每人每天於同一站限累積 1 分，各站點分數獨立計算）。
  • 遊戲將於 12/1 午夜零點揭開戰幕，並於 2023/1/1 午夜零點終止計分、開始結算獎勵。每一站累計積分最高的戰隊即在該站獲勝，由獲勝戰隊中所有於該站交換過電池的玩家平分獎金。
  • 遊戲結束後，頁面將顯示玩家所屬戰隊獲勝紀錄、以及個人分得的點數獎勵金額。系統將於 2023 年 2 月，將獎金發送至玩家的台新 Gogoro Rewards 聯名卡正卡首次綁定的 Gogoro Wallet 中。更多遊戲資訊，請以「Gogoro 換電戰 M」活動官網內容為準。
Gogoro 還將於 12 月舉辦多場「能量補給」限時快閃活動，遊戲地圖中將不定期出現超商、咖啡店等 Gogoro Rewards 商家夥伴的門市座標，使用 Gogoro Rewards 聯名卡實體卡於門市內消費滿 $49 元 (含) 以上，憑信用卡與刷卡明細，就能現場領取額外好禮。遊戲期間內，車主只要於 App 啟用 Gogoro Rewards，到指定 GoStation 達成相應交換電池次數，還能解鎖系列徽章獎勵。

此外，Gogoro 攜手台北文華東方酒店、礁溪寒沐酒店、雲品溫泉酒店、高雄洲際酒店，為用戶量身打造獨一無二的 Gogoro Vacation 五星假期體驗，明年起連續 365 天、每天釋出免費入住頂級飯店一晚的資格。持有台新 Gogoro Rewards 聯名卡就能參加活動，越早辦卡，中獎機率越高，詳細抽獎辦法將於今年底前公布。更多 Gogoro Rewards 服務內容與活動詳情，請以 Gogoro Rewards 官方網站內容為準。

宏佳騰智慧電車連三年獲台灣精品獎

iTaiwan Rally Team 重返亞洲越野拉力賽 Super SS1/SS2 賽段 越野卡車首演

打造共享移動新標竿 iRent 獲 31 屆台灣精品獎

捷克不是只有Skoda，還有裝著GT-R心臟的超跑Praga Bohema

我是廣告 請繼續往下閱讀