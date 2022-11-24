▲ Gogoro 推「換電戰 M」活動，點數獎金最高達千萬

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即日起，Gogoro 或 Powered by Gogoro Network (PBGN) 車主於 App 啟用 Gogoro Rewards、並將台新 Gogoro Rewards 聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，就能獲得參戰資格：
- 玩家將被隨機分配至「螺絲起紫」隊、「發電功綠」隊或「避震彈黃」隊，代表所屬戰隊投身獎金爭奪戰。
- 只要將 Gogoro App 更新至 3.7（含）以上版本、或將 Gogoro Network App 更新至 1.9.1（含）以上版本，玩家就能於 App 首頁看到遊戲入口，搶先查看所屬隊伍、完整遊戲規則與指定 GoStation 地圖。
- 全台指定 GoStation 共分為大獎池（20,000 點）與小獎池（10,000 點）。玩家只要前往任一指定 GoStation 成功交換一次電池，就能為所屬戰隊累積 1 分，並獲得該站獎金分配資格（每人每天於同一站限累積 1 分，各站點分數獨立計算）。
- 遊戲將於 12/1 午夜零點揭開戰幕，並於 2023/1/1 午夜零點終止計分、開始結算獎勵。每一站累計積分最高的戰隊即在該站獲勝，由獲勝戰隊中所有於該站交換過電池的玩家平分獎金。
- 遊戲結束後，頁面將顯示玩家所屬戰隊獲勝紀錄、以及個人分得的點數獎勵金額。系統將於 2023 年 2 月，將獎金發送至玩家的台新 Gogoro Rewards 聯名卡正卡首次綁定的 Gogoro Wallet 中。更多遊戲資訊，請以「Gogoro 換電戰 M」活動官網內容為準。
此外，Gogoro 攜手台北文華東方酒店、礁溪寒沐酒店、雲品溫泉酒店、高雄洲際酒店，為用戶量身打造獨一無二的 Gogoro Vacation 五星假期體驗，明年起連續 365 天、每天釋出免費入住頂級飯店一晚的資格。持有台新 Gogoro Rewards 聯名卡就能參加活動，越早辦卡，中獎機率越高，詳細抽獎辦法將於今年底前公布。更多 Gogoro Rewards 服務內容與活動詳情，請以 Gogoro Rewards 官方網站內容為準。