▲ 宏佳騰智慧電車連三年獲台灣精品獎

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Ai-2 Gather自2021年10月上市以來，廣受消費者及企業喜愛；該車款已獲得台灣松下（Panasonic）、DHL國際快遞採用，成為企業強化員工騎乘安全、實踐運務車隊電動化，邁向ESG永續發展的最佳選擇，展現宏佳騰持續深耕在地企業，結合物聯網智慧科技、多年堅實精湛造車經驗與設計能力。
不僅如此，宏佳騰智慧電車設計大師-謝榮雅共同設計，以形隨機能的簡約美感，貼合女性騎乘使用需求、結合自主研發車架、車體結構剛性較同級車提升8.8%與全新獨家研發的CROXERA Q智慧儀表科技的Ai-4 Ever，這次亦從上千件產品中深獲評審青睞，榮獲第31屆台灣精品獎；以兼具實用與科技的時尚美學，引領MIT動力科技持續進步的驅動力。
歡慶宏佳騰智慧電車品牌在成立三年多內、即以出色表現連續三年獲台灣精品獎肯定，即日起至11月30日止購買指定車款只要68折起，包含政府汰舊換新補助最高27,800元外，還可享有最高購車金現折10,000元、首年最高12個月電池資費0元，以及現金全額購車最高現折3,000元、信用卡分期最高30期零利率等多重優惠；搭配限時專屬推薦禮活動，總累計最高可享24個月電池資費折抵，現在入手絕對是最佳時機！更多詳情請見宏佳騰智慧電車官網及官方粉絲團。