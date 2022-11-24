進口豪華休旅銷售王者 Lexus RX大改款245萬元起強勢登台!

宏佳騰智慧電車連三年獲台灣精品獎

▲ 宏佳騰智慧電車連三年獲台灣精品獎
▲ 宏佳騰智慧電車連三年獲台灣精品獎

2GameSome - 有車賞

宏佳騰智慧電車繼分別以Ai-1 Sport ABS、Ai-1 Ultra ABS獲得第29屆與第30 屆台灣精品獎後，今年再次以商用三輪智慧電車Ai-2 Gather與全能輕巧型綠牌智慧電車Ai-4 Ever參加素有產業界奧斯卡美譽的第31屆台灣精品獎，奪得台灣精品銀質獎與台灣精品獎殊榮；象徵連續三年獲台灣精品獎肯定的宏佳騰智慧電車不只銷售成績亮眼，產品更兼具備綠色永續發展及車主需求等面向的創新能量與堅強研發實力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宏佳騰智慧電車自2019年8月發表Ai-1 Sport車系以來，持續以消費者感受為設計出發點帶來最聰明、輕鬆駕馭的騎乘體驗。此次獲獎的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather為全台首創車款，透過全方位開發的齒輪直驅傳動系統、三點一面設計，以及兼具貼心載貨能力、省力駐車拉桿等細膩人因設計配備，大大提升物流人員勤務中的安全性、機動性與作業效率，以結合安全與智慧科技給予市場更加全新的產品選擇，在這次入圍第31屆台灣精品金銀質獎、一千多個參選產品中列前30名脫穎而出，於決選時奪得台灣精品銀質獎的殊榮，成為台灣創新價值產品表率。

Ai-2 Gather自2021年10月上市以來，廣受消費者及企業喜愛；該車款已獲得台灣松下（Panasonic）、DHL國際快遞採用，成為企業強化員工騎乘安全、實踐運務車隊電動化，邁向ESG永續發展的最佳選擇，展現宏佳騰持續深耕在地企業，結合物聯網智慧科技、多年堅實精湛造車經驗與設計能力。

不僅如此，宏佳騰智慧電車設計大師-謝榮雅共同設計，以形隨機能的簡約美感，貼合女性騎乘使用需求、結合自主研發車架、車體結構剛性較同級車提升8.8%與全新獨家研發的CROXERA Q智慧儀表科技的Ai-4 Ever，這次亦從上千件產品中深獲評審青睞，榮獲第31屆台灣精品獎；以兼具實用與科技的時尚美學，引領MIT動力科技持續進步的驅動力。

歡慶宏佳騰智慧電車品牌在成立三年多內、即以出色表現連續三年獲台灣精品獎肯定，即日起至11月30日止購買指定車款只要68折起，包含政府汰舊換新補助最高27,800元外，還可享有最高購車金現折10,000元、首年最高12個月電池資費0元，以及現金全額購車最高現折3,000元、信用卡分期最高30期零利率等多重優惠；搭配限時專屬推薦禮活動，總累計最高可享24個月電池資費折抵，現在入手絕對是最佳時機！更多詳情請見宏佳騰智慧電車官網及官方粉絲團。

Gogoro 推「換電戰 M」活動，點數獎金最高達千萬

iTaiwan Rally Team 重返亞洲越野拉力賽 Super SS1/SS2 賽段 越野卡車首演

打造共享移動新標竿 iRent 獲 31 屆台灣精品獎

捷克不是只有Skoda，還有裝著GT-R心臟的超跑Praga Bohema

我是廣告 請繼續往下閱讀