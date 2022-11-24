▲ iTaiwan Rally Team 重返亞洲越野拉力賽 Super SS1/SS2 賽段 越野卡車首演

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熱身賽的激情，在夜幕來臨時不僅沒有冷卻，反而因為開幕儀式而再被催谷至沸騰。參賽者駕駛賽車通過拱門，是Rally賽不可缺少的經典元素：通過拱門象徵踏上征途，下一次再通過拱門則代表賽事的終點。在賽道長Pitak先生的逐一唱名下，數十部賽車依序通過拱門，每一部都接受了眾人的歡呼、期待與祝福。來自台灣的iTAIWAN Rally Team，還在開幕儀式中接受特別訪問，展現了陳和皇多年在此累積下來的好人緣。
結束了一場像是Rally Party的開幕式，隔日就是最受矚目的RS+SS總里程435.44公里，SS2賽段長達203.5公里，SS2 是今年賽事最長的SS賽段，長達203.5公里，今天賽會“招待”參賽者的是路線穿過當地特色農作種植園：木薯園與漆樹園，路況非常豐盛的組合套餐，包括有許多轉彎和千瘡百孔/車轍的紅土路、柏油碎石路、泥坑、還有狹窄的林間農路。陳和皇表示：「我需要一個墊子，不然我的屁股會開花！」SS2段長達203公里，由陳和皇駕駛，完成大約一半SS2的越野卡車，來到中途的維修區時，維修團隊聽取車手的指示，馬上展開戰地緊急維修。雖然這部越野卡車在進行賽車化改裝時，已經以最高規格去強化底盤，但是嚴苛賽道就猶如一位最最嚴格的耐用度測試員，總是會找出你隱藏的弱點。經過100公里的越野路況挑戰，越野卡車的右後方，以7mm厚鋼板彎摺焊接的避震器底座，竟然被操到裂開，為了避免損害擴大，所以隊長決定卸下右後方的兩隻賽車避震器，而僅靠原廠的葉片式避震來撐完剩下的100公里。而為了加快速度，陳和皇顧不得休息，不僅一邊指揮，也動手參與整個緊急維修的過程。在賽道裡他要聚精會神接受各種路況的挑戰，下了車又馬上變成維修隊隊長。
這是亞洲越野拉力賽26年來，第一次有越野卡車參賽，在這幾天只要iTaiwan車隊的卡車一出現，就會引起眾人的圍觀。陳和皇表示：「首日第一次進入賽道，卡車確實在通過某些叢林路段以及狹窄的路段的時候，要放慢速度小心通過，不過基本上是沒什麼問題，今天前面這100公里的越野路段，都還不需要把後視鏡折起來，至於卡車軸距比較長的這個問題，其實靠著多年來的參賽經驗，我都能夠抓出很好的角度，一次就過彎，不會如想像中的還要切很多次才能夠彎過去。」
iTaiwan車隊的卡車由於體型龐大，所以都是安排在最後一個發車，不過今天SS2的前100公里跑完，它已經在賽道中超過了許多比他早出發很多的小車了！
「在面對路面的坑洞以及障礙落差時，卡車的大車輪應付起來比小車更為輕鬆，不過今天比較不輕鬆的是我的屁股，因為這部車的避震器設定偏向硬調，加上賽車椅襯墊厚度很薄，所以我的尾椎被賽車椅震到有點發痛，看來我必須準備一個墊子，不然這樣下去我的屁股會開花！」陳和皇表示。
而陳怡文以及沈佳㯋這一組，雖然比越野卡車早發車，但是在賽道中迷路，所以還比卡車還晚回到維修區。據說今天出發前陳和皇有特別交代，首日只要用50%的力道踩油門就好了，畢竟越野拉力賽，比的是誰能在最後一天還能夠平安的通過拱門。怡文的副駕駛沈佳㯋，今天則完全靠直覺來判斷路況，因為她們車上的拉力里程表已經在半路壞掉了，所以她沒有準確的里程數可以對照路書因此而迷路。