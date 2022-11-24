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黑五買iPhone 14最高省4千！亞太電信免費「小升大」

▲傑昇通信推出黑五優惠，iPhone 14 特別3天限定可享88折。(圖／官方提供)
▲傑昇通信推出黑五優惠，iPhone 14 特別3天限定可享88折。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

黑五購物節在美式賣場好市多與各通路買氣火熱，傑昇通信也搶推相關優惠，即日起至11/27限定3天指定手機大減價，包含iPhone 14最高現省4千元，近期人氣超夯的三星新機Galaxy A23，只要5,890元就能入手。亞太電信在週年慶期間推出iPhone 14系列「免費小升大」限時優惠購機方案，同樣費用免費升級大容量。

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傑昇通信今(24)日～11/27推出iPhone 14（256GB）太空黑色閃殺88折，原價31400元，特價27390元，可現省4,010元；此外，以為銷量不如預期，結果實力爆棚的iPhone 14 Plus（128GB）也有2,910元的折扣；供貨吃緊的iPhone 14 Pro（128GB），活動期間指定太空黑、金及新色深紫色，結帳再便宜910元，現貨每人限購1支。

三星Galaxy A23（4GB/64GB），原價8990元，一口氣降到5,890元，另外，價格非常具有競爭力的vivo Y21s，不僅有184g輕薄好看的外型，6.51吋螢幕還支援藍光護眼模式，一樣有大容量電池，5千萬畫素後置三鏡相機，加上內健保護殼與保護貼，定價7千有找，活動期間超殺54折，瘋搶價3,790元。

亞太電信週年慶iPhone 14系列免費小升大

亞太電信8週年慶，即日起至12/31週年慶期間，新申辦/攜碼/續約5G全系列599元(含)以上資費，且約期24期以上，無論是購機約或是單門號方案，都可參加百萬豪禮抽獎，包括夏普50吋電視、夏普空氣清淨機、Dyson V10無線吸塵器、iPhone 14 Plus 256GB、家樂福禮券6,000元等。

亞太電信於週年慶期間推出iPhone 14系列免費小升大限時優惠購機方案，申辦月租1399元(含)以上「5G極速升等」週年慶方案，享5G不限速上網吃到飽、網內互打免費，iPhone 14系列只需支付128GB容量專案價，即可免費升級同型號256GB容量，免排隊、免預約，價格不變容量翻倍，等同最高現賺3,500元；老客戶續約再折2,400元，專案價0元就能帶走最夯iPhone 14  256GB手機。

▲亞太電信開賣iphone14，現場吸引民眾熱烈排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲亞太電信在週年慶期間推出申辦指定資費，可抽大獎等活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

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