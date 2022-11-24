黑五買iPhone 14最高省4千！亞太電信免費「小升大」

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亞太電信週年慶iPhone 14系列免費小升大
亞太電信8週年慶，即日起至12/31週年慶期間，新申辦/攜碼/續約5G全系列599元(含)以上資費，且約期24期以上，無論是購機約或是單門號方案，都可參加百萬豪禮抽獎，包括夏普50吋電視、夏普空氣清淨機、Dyson V10無線吸塵器、iPhone 14 Plus 256GB、家樂福禮券6,000元等。
亞太電信於週年慶期間推出iPhone 14系列免費小升大限時優惠購機方案，申辦月租1399元(含)以上「5G極速升等」週年慶方案，享5G不限速上網吃到飽、網內互打免費，iPhone 14系列只需支付128GB容量專案價，即可免費升級同型號256GB容量，免排隊、免預約，價格不變容量翻倍，等同最高現賺3,500元；老客戶續約再折2,400元，專案價0元就能帶走最夯iPhone 14 256GB手機。