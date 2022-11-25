【全面防腦中風五原則】預防腦中風，穩控血壓不可少！

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳晉誼醫師表示，高血壓造成腦中風有許多不同的機轉，包括血壓高時會造成血管發炎、動脈硬化，以及氧化壓力的變化使得血管變得脆弱，容易阻塞或破裂，阻塞時會導致缺血性中風，破裂時則導致出血性中風。趙雅琴醫師說明，台灣高血壓盛行率高，據統計，25歲以上每4個人就有1位是高血壓患者，且根據統計，8成初次腦中風、7成初次心肌梗塞，與9成心臟衰竭等，皆與高血壓有關，因此不容忽視高血壓帶來的風險。
高血壓的成因為何？陳晉誼醫師表示，其實9成患者為不明原因導致，剩餘1成患者則是因甲狀腺功能亢進、腎臟病、主動脈狹窄、腫瘤，或服用某些特定藥物等，而造成血壓升高。趙雅琴醫師指出，高血壓就像「沉默殺手」，因為通常感受不到症狀，不過有些人會出現頭暈、頭痛、脖子緊，每個人的狀況不同，但她也提醒，當患者產生劇烈頭痛時，要注意可能是中風前兆。
去醫院量血壓不準確！記錄血壓請掌握「722原則」
陳晉誼醫師強調，正因有些人可感受到症狀、有些人毫無感覺，因此固定量測血壓、並記錄下來進行觀察，相當必要。趙雅琴醫師指出，正常、健康的血壓值應控於120/80mmHg以下，若到130/80mmHg則判定為高血壓。不過以往許多患者都是到了醫院才想到要量測血壓，卻忽略了可能會產生「白袍高血壓」的現象──意即患者進到診間因緊張，使得當下血壓升高，導致數值不準確，進而影響醫師診斷。
陳晉誼醫師也分享臨床經驗，發現診間量測的血壓和居家量測的血壓值「差異很大」，診間血壓值往往高出甚多，因此患者務必落實居家量測血壓，數值較為精準，後續才能給予正確的處置方式，趙雅琴醫師也提醒，民眾務必遵守「722原則」──連續量血壓7天、每天量2回，包括早上剛起床以及晚上睡前，每回量2次，2次量測間隔1-2分鐘，再將數值取平均值。陳晉誼醫師表示，測量血壓時的姿勢請採取坐姿、手放在桌面上與心臟等高，兩手都要試量看看並以數值較高為準。
掌握S-ABCDE口訣 調整生活型態穩控血壓
患者控制血壓必須得透過生活型態的調整或藥物，趙雅琴醫師說明，生活中請謹記「S-ABCDE」口號以穩控血壓──S限鹽（Salt restriction）、A限酒（Alcohol limitation）、B減重（Body weight reduction）、C 戒菸(Cessation of smoking)、D飲食控制（Diet adaptation）、E持續運動（Exercise adoption）。
趙雅琴醫師說明，高血壓患者先以生活型態調整為主，若控制仍不理想或有腦心血管等疾病問題才進入服藥階段，目前有5種控制血壓的藥物，大部分藥物都很安全，部分人士因體質，可能會產生副作用，建議民眾務必與主治醫生討論，可視情況調整最適切的藥物，服藥的患者順從性要高，才能達到穩控血壓的效果。
曾經中風過，控制血壓標準不一樣！
曾經中風的患者，要避免二次中風，必須嚴謹控管血壓，陳晉誼醫師表示，若患者是小血管阻塞建議將血壓降至130／80mmHg；；在合併顱內或顱外動脈狹窄的大血管粥狀硬化缺血性腦中風，尤其是雙側內頸動脈>70 %狹窄，或基底動脈>70%狹窄的病人，需注意降血壓時是否發生低血壓與低腦灌流的副作用，並按照病人狀況調整血壓控制目標。
如何察覺自己有腦中風？出現這些症狀快送醫！
陳晉誼醫師、趙雅琴醫師共同呼籲民眾，出血性的腦中風通常會有劇烈頭痛的症狀，然而缺血性中風必須謹記「BEFAST」口訣：突然喪失平衡、走路不穩（B，balance)、突然視力模糊、影像重疊（E，eye）、面部表情是否對稱（F，face）、雙手抬高平舉，其中一隻手無力、垂下來(A，arm)、講話是否清晰，或出現大舌頭（S，speech），以上症狀出現一種就應立即就醫，並記下發病時間（T，time），把握4.5小時的藥物治療或8小時手術治療的黃金期。
民眾若想提升高血壓與腦中風相關的衛教知識，可至腦中風學會官方網站的民眾衛教專區，可了解目前最新的高血壓治療指引等相關資訊:
https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2，若有進一步需求，也可就醫諮詢相關科別醫師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55441
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw