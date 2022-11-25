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【全面防腦中風五原則】預防腦中風，穩控血壓不可少！

【全面防腦中風五原則】預防腦中風，穩控血壓不可少！
【全面防腦中風五原則】預防腦中風，穩控血壓不可少！

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】8成初次腦中風的患者，與高血壓有關，而在臺灣約430萬人罹患高血壓，高血壓就像沉默殺手，通常毫無症狀，臺北市立萬芳醫院中風防治中心主任陳晉誼醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經部腦中風中心趙雅琴醫師皆呼籲民眾，患者必須居家定時量測血壓，並透過調整生活型態，或服用藥物以穩控血壓，降低腦中風風險。

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9成高血壓成因不明、無症狀　卻潛藏腦中風風險

陳晉誼醫師表示，高血壓造成腦中風有許多不同的機轉，包括血壓高時會造成血管發炎、動脈硬化，以及氧化壓力的變化使得血管變得脆弱，容易阻塞或破裂，阻塞時會導致缺血性中風，破裂時則導致出血性中風。趙雅琴醫師說明，台灣高血壓盛行率高，據統計，25歲以上每4個人就有1位是高血壓患者，且根據統計，8成初次腦中風、7成初次心肌梗塞，與9成心臟衰竭等，皆與高血壓有關，因此不容忽視高血壓帶來的風險。

高血壓的成因為何？陳晉誼醫師表示，其實9成患者為不明原因導致，剩餘1成患者則是因甲狀腺功能亢進、腎臟病、主動脈狹窄、腫瘤，或服用某些特定藥物等，而造成血壓升高。趙雅琴醫師指出，高血壓就像「沉默殺手」，因為通常感受不到症狀，不過有些人會出現頭暈、頭痛、脖子緊，每個人的狀況不同，但她也提醒，當患者產生劇烈頭痛時，要注意可能是中風前兆。

去醫院量血壓不準確！記錄血壓請掌握「722原則」

陳晉誼醫師強調，正因有些人可感受到症狀、有些人毫無感覺，因此固定量測血壓、並記錄下來進行觀察，相當必要。趙雅琴醫師指出，正常、健康的血壓值應控於120/80mmHg以下，若到130/80mmHg則判定為高血壓。不過以往許多患者都是到了醫院才想到要量測血壓，卻忽略了可能會產生「白袍高血壓」的現象──意即患者進到診間因緊張，使得當下血壓升高，導致數值不準確，進而影響醫師診斷。

陳晉誼醫師也分享臨床經驗，發現診間量測的血壓和居家量測的血壓值「差異很大」，診間血壓值往往高出甚多，因此患者務必落實居家量測血壓，數值較為精準，後續才能給予正確的處置方式，趙雅琴醫師也提醒，民眾務必遵守「722原則」──連續量血壓7天、每天量2回，包括早上剛起床以及晚上睡前，每回量2次，2次量測間隔1-2分鐘，再將數值取平均值。陳晉誼醫師表示，測量血壓時的姿勢請採取坐姿、手放在桌面上與心臟等高，兩手都要試量看看並以數值較高為準。

掌握S-ABCDE口訣　調整生活型態穩控血壓

患者控制血壓必須得透過生活型態的調整或藥物，趙雅琴醫師說明，生活中請謹記「S-ABCDE」口號以穩控血壓──S限鹽（Salt restriction）、A限酒（Alcohol limitation）、B減重（Body weight reduction）、C 戒菸(Cessation of smoking)、D飲食控制（Diet adaptation）、E持續運動（Exercise adoption）。

趙雅琴醫師說明，高血壓患者先以生活型態調整為主，若控制仍不理想或有腦心血管等疾病問題才進入服藥階段，目前有5種控制血壓的藥物，大部分藥物都很安全，部分人士因體質，可能會產生副作用，建議民眾務必與主治醫生討論，可視情況調整最適切的藥物，服藥的患者順從性要高，才能達到穩控血壓的效果。

曾經中風過，控制血壓標準不一樣！

曾經中風的患者，要避免二次中風，必須嚴謹控管血壓，陳晉誼醫師表示，若患者是小血管阻塞建議將血壓降至130／80mmHg；；在合併顱內或顱外動脈狹窄的大血管粥狀硬化缺血性腦中風，尤其是雙側內頸動脈>70 %狹窄，或基底動脈>70%狹窄的病人，需注意降血壓時是否發生低血壓與低腦灌流的副作用，並按照病人狀況調整血壓控制目標。

如何察覺自己有腦中風？出現這些症狀快送醫！

陳晉誼醫師、趙雅琴醫師共同呼籲民眾，出血性的腦中風通常會有劇烈頭痛的症狀，然而缺血性中風必須謹記「BEFAST」口訣：突然喪失平衡、走路不穩（B，balance)、突然視力模糊、影像重疊（E，eye）、面部表情是否對稱（F，face）、雙手抬高平舉，其中一隻手無力、垂下來(A，arm)、講話是否清晰，或出現大舌頭（S，speech），以上症狀出現一種就應立即就醫，並記下發病時間（T，time），把握4.5小時的藥物治療或8小時手術治療的黃金期。

民眾若想提升高血壓與腦中風相關的衛教知識，可至腦中風學會官方網站的民眾衛教專區，可了解目前最新的高血壓治療指引等相關資訊:

https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2，若有進一步需求，也可就醫諮詢相關科別醫師。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55441

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