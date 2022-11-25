投票日防疫措施總整理　做好「這些」保護自己與他人健康權利

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確診者可以外出投票嗎？ 中選會、指揮中心這樣回應目前國內確診者應按照「5+n」規定，確診隔離5天，自主健康管理0-7天。如果投票當天還在隔離期間，確診者可以外出投票嗎？中選會、指揮中心皆表示「不可以」。
對此，台大醫學院教授陳培哲曾提出，讓確診者穿隔離衣投票，也有許多人提出可以效法日本、韓國的投票方式等，讓確診者也能行使應有的投票權。指揮中心指揮官王必勝回應，確診者穿隔離衣投票的部分，之前指揮中心有討論過，但確診者穿隔離衣有標籤化的問題，再加上隔離衣的穿脫需要專業訓練，投開票所共有1萬7千多個，隔離衣的教學、配送等都是問題，可行性不高。
若要效法日本、韓國採行通訊投票、特設投票所等，中選會在疫情記者會上表示，國內法律對於不在籍投票制度沒有明確規範，因此不在籍投票或特設投票所「於法無據」。王必勝也表示，韓國的投票方式其實是失敗的經驗，後來變成確診者、一般民眾混合投票，還有許多的問題導致很多批評。
投票當天發現有確診者 民眾該如何檢舉？如何開罰？若確診者在隔離期間執意出門投票，視同違反傳染病防治法，縣市衛生局可依法開罰20萬至200萬元。但指揮中心也宣布，指揮中心或衛生單位不會提供確診名單給選務單位，也不會在投開票所受理違反隔離規定檢舉。
王必勝表示，若懷疑他人是正在隔離中的確診者，欲檢舉違規，必須向地方衛生局檢舉，若調查違規屬實，後續才會處理、開罰，不會在投開票現場確認他是否為確診者、能否投票，以避免投票秩序混亂，但他也特別提醒民眾勿以身試法。
投票當天有哪些防疫措施？ 有症狀可以投票嗎？除了確診者的相關防疫措施，在投票當天也規定民眾需要佩戴口罩、保持社交距離，進入投票所前需測量體溫並進行手部消毒，此外圈選工具及圈票處等都會定時、適時進行消毒。
中選會也設置了「防疫專區」，民眾若是有發燒、咳嗽等疑似症狀，將會被引導至防疫專用通道，讓有症狀的民眾盡快完成投票。王必勝在記者會上特別強調，投票所設立的防疫專用通道與遮屏，是提供給發燒或有呼吸道症狀的民眾使用，並「不是提供給確診者」使用。
中選會也呼籲民眾應遵守傳染病防治法與公職選罷法等相關規定，遵守投開票所的防疫措施，保護自己及他人的健康權利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55918
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