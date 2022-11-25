獵風者衛星全功能測試完成！預定明年3月發射

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國科會指出，獵風者氣象衛星進入備便狀態後，將配合火箭發射時程起運至位於南美洲的法屬圭亞那，搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型火箭發射升空，預定明年3月發射，是承福衛五號第2顆台灣自製的衛星，更是首顆的自製氣象衛星，升空將再次驗證台灣衛星製造能力。
獵風者衛星包含酬載共有82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，共有超過20家台灣的研發單位及廠商參與；升空後除執行海面風場的觀測任務外，也將驗證由台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術。
國研院太空中心表示，獵風者衛星於今年6月完成太陽能板組裝後，即進行太空環境測試。接續在太空環境測試之後的全功能測試，是為檢測包括指令、姿態控制、以至酬載儀器等所有次系統都能正常運作，且維持設計的性能。最後要進行測試報告的彙整分析，負責各次系統的太空中心同仁必須檢視每個階段的測試數據，進行交叉比對，歸納各項設計效能的變化趨勢，總結出一份完整的分析報告。
此外，太空中心也啟動獵風者衛星的操控演練，針對衛星升空後可能遭遇的各種狀況模擬除錯，確保衛星發射後若遇到問題，可從地面下指令操控衛星來克服問題。
國科會表示，獵風者衛星的任務酬載為太空中心自行研發的「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R），GPS反射訊號應用是近10年才興起的研究，台灣能在短時間內自行研發這項任務酬載，代表台灣除了遙測衛星外，也有研製氣象衛星的基礎能力。
國科會主委吳政忠說，衛星產業鏈包含衛星製造、發射服務、地面設備、後端應用4大領域，太空中心在2023年行政法人化後，將全方位發展太空技術，以串接完整的產業鏈，有助台灣的太空產業進步更快速，在國際太空產業中占據一席之地。