家中無辜遭槍擊 微創手術精準取子彈降風險

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羅東博愛醫院脊椎微創手術中心主任陳劍龍表示，子彈從蕭男的左側腹貫穿至脊椎左後方，槍傷位置很深，過去若要手術取出該部位的子彈，往往需要花費極長的手術時間，且可能大幅破壞脊椎附近周遭組織，才能取出子彈，且術後也必須耗費較長的復原，常給病人帶來頗大的生活負擔，而近期羅東博愛醫院已引進術中導航系統與3D C-arm X光機，蕭男的子彈可以在短時間內、不破壞周遭組織與神經的情況下，以微創手術快速取出子彈，不僅手術時間縮短、手術傷口小、疼痛少、復原也快，幾乎隔天就可以下床走動。
術中導航系統 精準觀察病灶位置
陳劍龍主任進一步解釋，一般在做脊椎微創手術時，主治醫師下刀時只能看到皮膚表面，看不到體內的骨頭與神經，且必須憑藉事前於皮膚上劃記的位置下刀，但有了術中導航系統後，主治醫師可以在導航螢幕上清楚看到並避開骨頭與神經的位置，於精準位置中取出子彈，如此即可避免不必要的軟組織與神經傷害，讓病人術後及早回歸日常生活。
3大不幸中大幸 無留下不可逆憾事
陳劍龍主任補充，蕭男的幸運在於：一是子彈貫穿腰側，沒造成器官損傷；二是子彈側入但往腰後方偏移，雖稍微傷到脊椎小關節，但神經沒有傷及；三是羅東博愛醫院剛巧引進3D術中導航系統，可以為他精準取子彈，在不傷及體內其餘神經的情況下，術後只需照護好傷口，待傷口復原就可以活動自如，實是不幸中的大幸。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55852
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