女兒問「黃隊為何排擠人」？《全明星》郭泓志落淚曝心聲
《全明星運動會4》賽事即將進入尾聲，先前黃隊隊員林玉書爆出「被排擠」風波，雖然她本人與黃隊領隊郭泓志都否認此事，仍引發網友熱議。而郭泓志日前在接受媒體訪問時，也透露連老婆、女兒都質疑，讓他難過落下男兒淚。
娛樂中心／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，郭泓志因為第一次當領隊，要同時照顧10個人，每個人都有不同個性、問題，讓他花費不少心思，發現「沒想像中簡單」。且為了讓隊員能好好練習，他甚至自掏腰包找教練、場地，花了近百萬元。
他以「軍事化訓練」帶領黃隊，要求隊員們訓練、錄影都要提早半小時到，黃隊也漸漸茁壯，豈料卻爆出排擠風波。事件剛爆發時，他在個人IG發文力挺隊員，有不少粉絲留言支持，但也有許多罵聲。
據報導指出，郭泓志的老婆當時不捨問道，「花這麼多時間與金錢值得嗎？」女兒也問「黃隊為什麼要排擠人」，讓他非常感慨，不禁流下眼淚「事情沒想像的簡單」，也半開玩笑直呼「下季不想再當領隊，乾脆當選手比較輕鬆」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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