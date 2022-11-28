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豪宅秘境Domani義式聖誕大餐　喝百年紅白酒配老橋Gelato

▲隱身於忠泰集團明日博豪宅一樓的Domani義式餐廳，12/19起以「舌尖上的義大利之旅」為題推出聖誕大餐，吃得到那布勒斯肉醬千層麵、米蘭式戰斧豬排等家常經典，並引進義大利原裝進口的葡萄酒鮮飲機輕鬆啜飲多款百年酒莊Vietti的新鮮紅白酒，還有造訪羅馬梵蒂岡必吃的知名義式冰淇淋「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni親自率領團隊來台，製作獨家「台味」西瓜、紅火龍果、檸檬等特有Gelato口味，秘密「糖葫蘆」番茄蜜餞口味，將隨大直「NOKE忠泰樂生活」明年3月開幕見客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱身於忠泰集團明日博豪宅一樓的Domani義式餐廳，12/19起以「舌尖上的義大利之旅」為題推出聖誕大餐，吃得到那布勒斯肉醬千層麵、米蘭式戰斧豬排等家常經典，並引進義大利原裝進口的葡萄酒鮮飲機輕鬆啜飲多款百年酒莊Vietti的新鮮紅白酒，還有造訪羅馬梵蒂岡必吃的知名義式冰淇淋「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni親自率領團隊來台，製作獨家「台味」西瓜、紅火龍果、檸檬等特有Gelato口味，秘密「糖葫蘆」番茄蜜餞口味，將隨大直「NOKE忠泰樂生活」明年3月開幕見客。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

隱身於忠泰集團明日博豪宅一樓廊道的Domani義式餐廳，以正統義大利手法結合台灣在地食材，豐富和諧的餐酒搭配，是低調約會的秘境。將於12/19以「舌尖上的義大利之旅」為題推出聖誕大餐，吃得到那布勒斯肉醬千層麵、米蘭式戰斧豬排等家常經典，並引進義大利原裝進口的葡萄酒鮮飲機，不用開整瓶就能品嚐多款百年酒莊Vietti的新鮮紅白酒，最難得的是，還有造訪羅馬梵蒂岡必吃的知名義式冰淇淋「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni親自率領團隊來台製作獨家「台味」，吃得到西瓜、紅火龍果、檸檬等特有Gelato口味，創新秘密研製的「糖葫蘆」番茄蜜餞口味，將隨大直「NOKE忠泰樂生活」明年3月開幕時，與全新旗艦門市一起見客。

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私密的Domani義式餐廳其實早在2017年開幕，道地滋味與幽靜氣氛靠著饕客口耳相傳，默默成為不少人的口袋名單。不只挺過疫情，靠著座位寬敞的優勢，疫情期間業績竟還成長3成。今年12/19(一)～12/25(日)推出限定聖誕大餐，帶大家從北義、中義、一路吃到南義，由南到北分別有五分熟炙燒鮪魚搭配番茄與橄欖的「番茄橄欖鮪魚沙拉」；被譽為最古老義大利麵的「那不勒斯肉醬千層麵」，義大利人家家戶戶可是各有私房食譜，一層一層擀麵堆疊出美味，Domani特別以全豬肉打造，讓不吃牛的朋友也可享用；而「米蘭式戰斧豬排」選用台灣戰斧豬排酥炸後，淋上陳年醋再刨以帕達諾起司，是米蘭傳統料理之一。

還可搭配開店以來大受好評而保留至今的Domani經典「茴香肉腸貓耳朵」，彈牙豬絞肉配上富有嚼感的貓耳朵，尤其清新的酸香度，使之成為爽口的百搭菜色；另道經典「義大利菠菜起司餃」，是不同於常見水煮料理方式的酥炸製作手法，特別香脆的外層口感，將起司鮮香融於口中。另外還有適合搭配麵包的「羅馬燉牛肚」，搭配節瓜、杏鮑菇的「杜蘭朵粉炸小卷」，還能擠上檸檬貨沾點蒔蘿美乃滋醬增添風味。尤其每日新鮮限量發酵的披薩，更是不少粉絲指定必吃，建議預約時先請店員「預留餅皮」，到現場再決定口味也可以。

▲左起：「那布勒斯肉醬千層麵」420元、「義大利菠菜起司餃」480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「那布勒斯肉醬千層麵」420元、「義大利菠菜起司餃」480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「杜蘭朵小麥粉炸小卷」420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「杜蘭朵小麥粉炸小卷」420元。（圖／記者蕭涵云攝）
除了聖誕節國民甜點「聖誕麵包佐榛果甘納許慕斯」；忠泰集團神秘引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni為了台灣市場親自帶領團隊來台，原班人馬手把手傳授義式冰淇淋製作的美味秘訣，比一般Gelato品牌水果佔比30%更高、擁有超過50%水果比例，帶來更綿密滑順的口感。為了聖誕菜單特別打造「Domani Plus Gelato」以特製咖啡調酒和義式甜醬沙巴雍口味的Gelato，重現由「淹沒」而生的義大利經典甜品阿法加朵，推薦Gelato及咖啡調酒都可以分別單吃，再依照喜好將兩者融入後品嚐，一次吃到三種風味；尤其特製咖啡調酒加不加Gelato的風味差異甚大，很有意外驚喜。

「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」創辦人Gianni更實地走訪傳統市場和夜市體驗在地台味，目前已確定會推出台灣獨家西瓜、紅火龍果、檸檬等特有Gelato口味，明年3月隨大直「NOKE忠泰樂生活」開幕的全新旗艦門市，預計還會有創新秘密研製的「糖葫蘆」番茄蜜餞口味。屆時也將有全日供應餐酒的Bar Domani義式餐廳進駐該商場，坐擁絕美空中花園戶外座位，導入義大利人輕鬆愜意的生活風格。

Domani並全新引進義大利原裝進口的葡萄酒鮮飲機，方便消費者不用開整瓶就能品嚐多款百年酒莊Vietti的新鮮紅白酒，最推薦「Timorasso Derthona Colli Tortonesi」，擁有一般白酒難以嚐到的帶核水果滋味，獨特的梨桃果香與典型蜂蜜並散發木質調花香，適合搭配起司與乳酪菜餚；只使用「當地葡萄品種Nebbiolo」釀造的義大利國寶酒「Barolo Castiglione」，展現優雅的甜美櫻桃與玫瑰花香等氣息，濃郁口感搭配緊緻的單寧層次，相當適合為肉類料理解膩。

另外還有適合搭配鮮美海味的「Roero Arneis」擁有清新蘋果、梨子、檸檬和橙皮香氣的宜人酸度，也很適合開胃。及濃郁紅寶石色澤的「Barbera d'Asti」，口感豐富且酸度均衡，適合大多數人喜好；葡萄酒鮮飲機的Vietti酒款，單杯價格落在360元～480元之間。Domani義式餐廳還有可容納14人的獨立包廂及D+ by DOMANI私廚包廂，可享專屬客製化菜單。

「Domani義式餐廳」資訊
營業時間：週一至週五12:00-15:00 / 18:00-22:00，週六和週日11:30-14:30 / 17:30-21:30
餐廳地點：台北市大安區建國南路一段 65 巷 7 號
訂位專線：02-8772-3355

▲Domani招牌必吃「茴香肉腸貓耳朵麵」420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Domani招牌必吃「茴香肉腸貓耳朵麵」420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「松露蕈菇披薩」480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「松露蕈菇披薩」480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「番茄橄欖鮪魚沙拉」380元、「Roero Arneis」360元／Glass。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「番茄橄欖鮪魚沙拉」380元、「Roero Arneis」360元／Glass。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「羅馬燉牛肚」380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「羅馬燉牛肚」380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「聖誕麵包佐榛果甘納許慕斯」280元，羅馬「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」260元起，「Domani Plus Gelato」480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「聖誕麵包佐榛果甘納許慕斯」280元，羅馬「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」260元起，「Domani Plus Gelato」480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱身於忠泰集團明日博豪宅一樓廊道的Domani義式餐廳，已經換上優雅銀灰聖誕裝飾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱身於忠泰集團明日博豪宅一樓廊道的Domani義式餐廳，已經換上優雅銀灰聖誕裝飾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲豪宅秘境Domani義式餐廳，12/19起以「舌尖上的義大利之旅」為題推出聖誕大餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲豪宅秘境Domani義式餐廳，12/19起以「舌尖上的義大利之旅」為題推出聖誕大餐。（圖／記者蕭涵云攝）

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