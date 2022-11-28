豪宅秘境Domani義式聖誕大餐　喝百年紅白酒配老橋Gelato

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還可搭配開店以來大受好評而保留至今的Domani經典「茴香肉腸貓耳朵」，彈牙豬絞肉配上富有嚼感的貓耳朵，尤其清新的酸香度，使之成為爽口的百搭菜色；另道經典「義大利菠菜起司餃」，是不同於常見水煮料理方式的酥炸製作手法，特別香脆的外層口感，將起司鮮香融於口中。另外還有適合搭配麵包的「羅馬燉牛肚」，搭配節瓜、杏鮑菇的「杜蘭朵粉炸小卷」，還能擠上檸檬貨沾點蒔蘿美乃滋醬增添風味。尤其每日新鮮限量發酵的披薩，更是不少粉絲指定必吃，建議預約時先請店員「預留餅皮」，到現場再決定口味也可以。
除了聖誕節國民甜點「聖誕麵包佐榛果甘納許慕斯」；忠泰集團神秘引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni為了台灣市場親自帶領團隊來台，原班人馬手把手傳授義式冰淇淋製作的美味秘訣，比一般Gelato品牌水果佔比30%更高、擁有超過50%水果比例，帶來更綿密滑順的口感。為了聖誕菜單特別打造「Domani Plus Gelato」以特製咖啡調酒和義式甜醬沙巴雍口味的Gelato，重現由「淹沒」而生的義大利經典甜品阿法加朵，推薦Gelato及咖啡調酒都可以分別單吃，再依照喜好將兩者融入後品嚐，一次吃到三種風味；尤其特製咖啡調酒加不加Gelato的風味差異甚大，很有意外驚喜。
「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」創辦人Gianni更實地走訪傳統市場和夜市體驗在地台味，目前已確定會推出台灣獨家西瓜、紅火龍果、檸檬等特有Gelato口味，明年3月隨大直「NOKE忠泰樂生活」開幕的全新旗艦門市，預計還會有創新秘密研製的「糖葫蘆」番茄蜜餞口味。屆時也將有全日供應餐酒的Bar Domani義式餐廳進駐該商場，坐擁絕美空中花園戶外座位，導入義大利人輕鬆愜意的生活風格。
Domani並全新引進義大利原裝進口的葡萄酒鮮飲機，方便消費者不用開整瓶就能品嚐多款百年酒莊Vietti的新鮮紅白酒，最推薦「Timorasso Derthona Colli Tortonesi」，擁有一般白酒難以嚐到的帶核水果滋味，獨特的梨桃果香與典型蜂蜜並散發木質調花香，適合搭配起司與乳酪菜餚；只使用「當地葡萄品種Nebbiolo」釀造的義大利國寶酒「Barolo Castiglione」，展現優雅的甜美櫻桃與玫瑰花香等氣息，濃郁口感搭配緊緻的單寧層次，相當適合為肉類料理解膩。
另外還有適合搭配鮮美海味的「Roero Arneis」擁有清新蘋果、梨子、檸檬和橙皮香氣的宜人酸度，也很適合開胃。及濃郁紅寶石色澤的「Barbera d'Asti」，口感豐富且酸度均衡，適合大多數人喜好；葡萄酒鮮飲機的Vietti酒款，單杯價格落在360元～480元之間。Domani義式餐廳還有可容納14人的獨立包廂及D+ by DOMANI私廚包廂，可享專屬客製化菜單。
「Domani義式餐廳」資訊
營業時間：週一至週五12:00-15:00 / 18:00-22:00，週六和週日11:30-14:30 / 17:30-21:30
餐廳地點：台北市大安區建國南路一段 65 巷 7 號
訂位專線：02-8772-3355