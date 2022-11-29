你睡得好不好？睡眠專家看這「3件事」：睡得多不一定好
你到底睡得好不好？除了主觀地透過自己有沒有睡飽，有沒有恢復體力來判斷之外，運用時下很流行的的穿戴裝置更能客觀分析自己的睡眠狀況。《哇賽心理學》主持人、同時也是專攻睡眠研究的心理學博士蔡宇哲指出，要觀察自己睡得好不好，最客觀的方法就是利用好的穿戴裝置，看出關於睡眠很重要的3件事，包括睡眠的時間、睡眠的品質和睡眠的規律性。
記者周淑萍/綜合報導
先以「睡眠時間」來看，到底要睡多少才叫做足夠？蔡宇哲先分享了睡眠不足帶來的隱憂。有研究指出，公共安全意外跟睡眠時數有正相關，當青少年睡眠少於6小時，自殺風險會變高，因此專家就建議，青少年至少要睡9小時是最好的，但卡在課業壓力、家長期待等問題，其實多數人睡眠時數都是不合格的。但另一方面，當然也是不是睡得越多就越好，不同年齡有不同的睡眠時數建議，學齡前最佳時數為10～13小時最佳，6~17歲為9-11小時，18~64歲建議在7-9小時之間是最好。
而「睡眠品質」自己判定可能比較有難度，透過穿戴裝置可以分析出睡眠狀態。蔡宇哲以自己使用Apple Watch S8為例，在「睡眠」功能可以明確的分析出清醒、快速動眼期、核心睡眠、深睡的睡眠階段。好品質的睡眠包含以下3點：深睡階段會分布在睡眠曲線的前半段、深層睡眠佔比有15％、睡眠時的中斷次數不宜過多。民眾也能自行查看自己的曲線樣貌，是否有達到好品質。
最後就是「睡眠規律」，有規律的睡眠習慣，可以幫助睡眠品質越穩定，而所謂規律，蔡宇哲表示不用非常強硬的要在固定的時間入睡，從寬來審視，大致上當月最早入睡和最晚入睡時間控制在2小時內，就算是有規律睡眠了。蔡宇哲提到自己是使用Apple Watch的睡眠排程幫助自己規律睡眠，手錶會在設定的睡眠時間前15分鐘通知，提醒用戶，需要停止工作準備睡覺，且到了睡眠時間後，手機、手錶都會自動轉成睡眠模式，並連動開啟夜覽模式、停止通知等，減少外來干擾，好好入眠。