國民黨智庫連署救蘭千山館文物、國寶留台　故宮：協商中

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故宮日前傳出因院區庫房空間有限、寄存合約期滿，傾向不再續約，引起文物界、博物館界震驚。
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，蘭千山館有非常多重要的文物，總計有349件，歷經故宮8任院長，皆寄存於故宮。然而，故宮卻在合約到期前2週突然發文林家，要求林家取回，除了讓林家措手不及之外，也讓人擔心，蘭千文物是否可能因此離開台灣。
陳學聖質疑，蘭千文物典藏僅佔4個櫃，所謂空間不足的理由並不存在；且依據文資法第65條、68條及72條條文，中央與地方有普查以及保護、保存文物的責任。
陳學聖表示，將於國發會公共政策網路參與平台發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」的連署行動，要求故宮繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，並請文化部依文資法，指定蘭千文物為國寶，亦請立委善盡監督與守護國寶之責。
中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，「蘭千山館」文物自民國58年起，寄存於故宮至今，其中蘭亭和千字文等代表文物，曾經到日本和法國展覽，備受世界重視，但故宮卻選擇將如此重要的文物解除寄存合約，令人匪夷所思。
段心儀強調，蘭千山館的館主林柏壽，當初選擇將這些文物以「寄存」而非捐贈的方式留在故宮，即是著眼於故宮的特殊性，聲明無論未來故宮文物如何變動，蘭千山館文物還是要永留台灣。未來若是這些文物離開故宮、離開台灣後，對故宮、對台灣來說，都是極大的損失。
針對連署行動，故宮回應，蘭千山館文物為私人所有，其寄存合約於日前到期，故宮已請寄存人取回，並在寄存人要求下，給予取回作業緩衝期。至於是否與物主協商新的寄存合約，至今雙方皆未談及。
故宮籲請外界尊重文物所有人意願及隱私，請勿引用早已失效之約定內容，隨意解釋所有人的先輩意願，諸如「永存故宮」、「以寄代捐」等無憑據說法。
故宮表示，目前本案雙方仍在協商中，未來故宮將以符合博物館倫理為前提，制定更完備的寄存制度，並在尊重所有人意願下協商新合約。