花椰菜住「菜蟲大家族」！他一洗完崩潰 達人2招清乾淨
花椰菜是許多台灣家庭餐桌上常見的蔬菜類，清脆口感大人小朋友都愛吃。然而花菜類卻是不少料理能手的惡夢，在料理前清洗時總能清出不少菜蟲，近期更有民眾分享洗出「菜蟲大家族」的照片，引發網路瘋傳討論。
編輯中心/綜合報導
一位網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上發出圖文，提到自己近日買了一顆花椰菜要回家料理，結果認真洗完後，竟然從中清出40多隻菜蟲，幾乎已是「大家族」規模，也讓他不禁想問「好多高蛋白，花椰菜該怎麼洗比較輕鬆啊？」
驚人的畫面曝光，立刻讓不少網友崩潰喊「這算葷食嗎」、「自從老花眼後，就什麼也看不見啦」、「也太多隻了，祖宗十八代了吧」、「我沒看過這麼多蟲的，所以我是直接把牠們吃下肚了嗎」、「自己洗過以後，就不會再點外面的花椰菜來吃了」、「花椰菜一直都是這樣…之前開餐廳洗過就知道，現在都是催眠自己，這菜洗很乾淨」、「買菜送肉」、「反向思考，這菜用藥不重，很讚」。
另有達人們分享各自清洗花椰菜的秘招「削皮切好後，泡麵粉水，因麵粉的吸附力很強，你會看到很精彩的東西都被洗起來了」、「要先切成一口一口，然後裝到袋子內，灌滿水、狂搖」、「我都切小塊一點，再用蔬果清潔液清洗」。（編輯：潘毅）