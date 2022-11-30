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別以為「解酒法寶」真的有用！藥師揭秘：蜂蜜、生薑、番茄 統統OUT

別以為「解酒法寶」真的有用！藥師揭秘：蜂蜜、生薑、番茄 統統OUT
別以為「解酒法寶」真的有用！藥師揭秘：蜂蜜、生薑、番茄 統統OUT

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▲網路上所流傳的解酒偏方或「法寶」，其實都無法有效加速酒精的代謝，真正能解酒的只有「時間」



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職場人忙綠了一整天，下班後難免會與朋友聚會、暢飲，既放鬆舒壓又能拉近彼此距離。但散會後許多人為了避免酒駕被開罰，便道聽途說使用各種解酒偏方，以為可以逃過酒測超標，藥師指出，網絡上謠傳的各種「解酒法寶」只能解除宿醉的不適而已，根本無法快速解酒！

藥師廖偉呈在臉書粉專《微笑藥師Phar.Smile指出，網路上所流傳的解酒偏方或「法寶」，其實都無法有效加速酒精的代謝，他表示，真正能解酒的只有「時間」。

藥師廖偉呈 授權提供
藥師廖偉呈 授權提供
人體代謝酒精的速度

廖偉呈說明，人體代謝酒精的速度約每小時8-10c.c，平均一瓶300c.c.的啤酒(酒精濃度3~5％)有10c.c.的純酒精，所以要完全代謝體內的酒精，需要90分鐘。他表示，縱使任何解酒妙方能加速30%代謝率，身體也需要63分鐘才能把酒精代謝掉，根本不可能在30分鐘內快速解酒，並馬上讓酒測值掉到安全範圍。

事實上，網路所流傳的各懂解酒祕招，並非能加速解酒，只是解除宿醉的不適而已。因此，要真正解酒其實沒有撇步，只能「等」和多喝水。

解除宿醉不適

1.喝蜂蜜水有助解除宿醉頭痛；

2.濃茶內含單寧酸，可延緩酒精的吸收，但要小心，酒精與茶都會傷胃；

3.喝咖啡可提振精神並加速利尿；

4.喝鹽水可補充電解質，減緩不適；

5.解酒液有助維持肝臟正常代謝酒精的能力；

6.食用生薑可止酒醉嘔吐；

7.吃番茄可緩解酒醉的頭暈症狀。

廖偉呈提醒，如果有喝酒散會後要回家千萬別開車，否則醉酒駕駛不但觸犯法律，更是危害自身及他人的安全。

本文經 藥師廖偉呈 臉書粉專《微笑藥師Phar.Smile授權報導

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