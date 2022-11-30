「喉糖」是糖還是藥？　營養師驚曝：食品類喉糖多含7成糖分、僅提供清涼感而已

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1. 喉糖分成藥品及食品
市售的喉糖可依據有無治療的功效，區分成藥品及一般食品。要購買藥品類喉糖，需要到有藥師在的藥局或藥妝店，通常成分會含有殺菌、抗過敏或止痛等功效；一般食品類喉糖於超商超市隨手可得，但無法宣稱療效。
根據消費者委員會2019年的調查顯示，市調的41款喉糖中，只有11款註冊為藥品，其餘30款皆為食品。
2. 喉糖主要成分多為糖
消委會的調查中，30款喉糖（註冊為食品）有14款含糖量超過7成，而表示無糖者也幾乎都含有代糖成分。
3. 靠喉糖到底能不能舒緩喉嚨痛？
雖然許多食品級的喉糖也是標榜成分含有川貝、薄荷腦及甘草等成分，但畢竟並非藥品，只能透過清涼感暫且舒緩疼痛、或是透過「唅糖果」增加唾液量來潤喉，無法確實治療喉嚨痛。
在此，Titan也提醒，購買前需注意4件事情：
1. 購買前看清成分標示，應選擇含糖量較低的產品，並且每日不要吃太多，建議添加糖攝取不要超過總熱量攝取的10%。另外，食用太多的糖容易導致蛀牙問題，攝取太多代糖也可能導致腸胃不適；
2.不建議1歲以下孩童食用含蜂蜜成分的喉糖，以免肉毒桿菌中毒；
3.一般食品類的喉糖並無治療功效，若是因過敏、感冒等所引發喉嚨痛問題，建議應諮詢專業治療；
4.含有薄荷腦喉糖吃多易刺激腸胃，不建議有胃食道逆流問題者食用。
本文經 《好食客》授權報導
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