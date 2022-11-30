特企／後疫情時代人力趨勢　專家：解決人才問題不忘溝通

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美世台灣執行長許永燦期許美世能為台灣的勞動力市場創造一個交流的平台，過去幾年美世顧問公司都會舉辦人力資源論壇。即使疫情期間不間斷，透過線上會議持續分享全球人才趨勢調查報告。時隔三年，美世再次舉辦實體台灣人力資源大會，全球人力資源策略的優先順序已發生截然不同的趨勢轉變。美世台灣人才業務副總經理劉靜穎分享，2022年的人才最顯著趨勢是「以勞動力為中心」的勞力市場。企業員工處於疫情帶來的多重壓力，員工的能量水平下降到63％─這是該項研究進行七年以來的最低數字。與此同時，66％的企業管理者認為，產業正在面臨勞動力短缺，如何優化人才招募及減少人才流失，成為企業人資主管們的巨大挑戰。
2022年的全球人力資源調查也顯示，企業品牌及聲譽在員工考量是否加入企業的影響順序，從2020年第9位急遽上升為2022年的第2位，僅次於工作保障。有96％員工希望公司重視追求永續發展，包括注重員工的安全及身心健康，重視零工的工作保障等。顯示進入後疫情時代，彈性、尊重、同理心、照顧員工全面身心健康、提升員工體驗及以人為本的人性化企業，更能吸引並留住專業關鍵人才。
重視價值與意義 人力資源的數位轉型
「人們希望從工作得到的東西，本質上並沒有改變，但人們希望從事工作的方式發生了改變，可以觀察到未來的企業人才趨勢，從忠誠契約（Loyalty Contract）逐漸轉變為生活方式契約（Lifestyle contract），員工更關注選擇、聯繫、貢獻，人力資源的策略或工作型態的設計，都需要因應改變！」
美世台灣健康福利業務資深副總經理蔡世寶在會議中也分享，台灣有62％的企業已提供混合工作的模式。採取混合或遠距工作型態的企業，所獲得的員工認同度是全員至公司上班的２倍。大會中參談企業也分享讓員工保有工作選擇的彈性，是企業留住關鍵人才的重要利器之一。
人才是最大挑戰 企業如何留任好人才
「缺工」是後疫情時代人力資源的一大挑戰，面對數位化轉型的新人才需求持續增長，同時全球卻有超過1／4（27％）的員工準備在未來12個月離職。藝珂人事集團台灣暨南韓總經理陳玉芬分享，「薪資」、「彈性」、「職涯發展」及「心理健康與福祉」是人才留用的四大槓桿。提醒企業主管，解決人才問題的關鍵動作是「溝通、溝通、再溝通」，企業應制定更彈性的招募策略，與員工保持順暢溝通，幫助員工技能提升再造、給予適當的身心健康支持，才能留任關鍵菁英，進而培訓出有潛力成為下一代領導人才的員工。