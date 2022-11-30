NOWnews優質新聞獲肯定！消費者權益報導獎奪1優勝1佳作
一年一度的「消費者權益新聞報導獎」今（30）日登場，今年為第17屆，參賽作品高達129件，經過激烈競爭僅有41件作品入圍，而《NOWnews今日新聞》今年也獲得該獎肯定，一舉奪下兩獎，以「踢爆網紅團購假球鞋系列報導」及「預售屋延遲交屋賠償，消費者看得到吃不到」，分別榮獲平面及網路（文字）類即時報導獎「優勝」以及平面及網路（文字）類專題報導獎「佳作」兩個獎項獲佳績。
編輯中心/綜合報導
為了提高社會各界對消費者權益的重視，行政院消費者保護處持續支持「111年度消費者權益報導獎」活動，今年由財團法人台灣媒體觀察教育基金會擔任主辦單位，並邀請相關領域專家學者，組成具第三方公正單位性質之評選委員會進行本屆選拔，鼓勵長期關注消費者權益保護議題之媒體從業人員、學生與社會大眾，同時提升消費者權益新聞報導與節目的品質，進而達到建立民眾消費行為中自我保護意識。
而今年《NOWnews今日新聞》一共獲得兩項獎項肯定，由郭佩蓉、張嘉哲、潘毅、周淑萍、張勵德製作的「踢爆網紅團購假球鞋系列報導」系列報導，榮獲平面及網路（文字）類即時報導獎「優勝」肯定。另外，董妍廷、張勵德、葉政勳製作的「預售屋延遲交屋賠償，消費者看得到吃不到」專題新聞，榮獲平面及網路（文字）類專題報導獎「佳作」。
撰寫「踢爆網紅團購假球鞋」的記者郭佩蓉上台時表示：「自己才剛到公司兩年，非常感謝公司能夠給予自己這麼大的空間發揮！」而由於從業不久便獲獎，也讓郭佩蓉之後感動地說「接下來還會繼續努力做好新聞，一同為保障消費者權益努力。」
張勵德則說，「預售屋專題」是從身旁的朋友得知有這樣對消費者不合理的情況，進而透過訪談個案、代銷業者、消保官與民間消保單位，一窺房屋市場對消費者不利的困境，進而讓大眾在未來買賣房屋時能更重視及自身的權益，採訪過程雖然辛苦，但能幫助讀者確保權益就很值得。感謝協同製作專題的同事妍廷與政勳，以及所有受訪者的大力幫忙，加上公司無條件的支持，才能獲得這份殊榮。（編輯：張嘉哲）