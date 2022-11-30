睽違2年慶受獎生來台灣　台華獎新生歡迎會

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來自非洲奈及利亞的台灣獎學金學生Raphael Sunday Onuku，就讀台北醫學大學藥學系碩士班，Raphael受台灣優異的學術研發能量與科技基礎、豐富多元的文化及良好的治安環境吸引，決定來台攻讀碩士學位。Raphael深刻體會到台灣學者在學術研究上認真積極與追求精闢的態度，他不僅在課業上有卓越的表現，還投入公共服務擔任學校國際學生會會長，為國際學生貢獻服務。Raphael表示，他很榮幸可以來到文化富饒又科技發展先進的臺灣，他可以學習各種新事物，也可以與來自各地不同背景的學生交流互動，彼此學習成長。
來自邦交國聖克里斯多福及尼維斯的邰克禮（Chris Tyson），是外交部台灣獎學金學生，就讀國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系。邰克禮在聽過曾來台留學的學長姐分享在台學習經驗後，決定申請來台留學。他坦言在學習過程中，曾覺得學習中文困難重重，但透過結交台灣同學，讓自己沉浸在中文環境中，不斷地練習表達與認識台灣的文化，大幅提升自己的中文能力。他更受邀到其他學校介紹母國文化，讓更多人認識他的國家與文化。邰克禮喜歡台灣良好的學習環境，有豐富的學習資源可以增進自己的專業能力。他表示來台灣求學讓他夢想成真，也開啟另一段新的生命旅程，學成畢業後他規劃繼續在臺深造。
教育部自93年提供「台灣獎學金」及「華語獎學金」鼓勵外國人士來台攻讀學位或學習華語文。這些優秀的受獎生在台就學期間，除可更瞭解台灣的教育學術環境，與我國學生交流互動、良性競爭，拓展我國學生國際視野。教育部鼓勵受獎生利用課業閒暇之餘，多多探索認識臺灣各地文化，也鼓勵受獎生參加如教育部大小牽小手計畫，到國中小學校介紹自己的國家，讓更多台灣學生了解世界各國文化，提升國際教育交流經驗，成為跨文化大使。同時，也期許這些受獎生未來學成畢業後，成為台灣和各國的連結與橋樑，鼓勵更多優秀外國學生來台就學，成為「留學台灣」最佳代言人。