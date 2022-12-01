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蘋果新功能「門偵測」太狂！助視障者辨識環境、門口標示

▲蘋果「門偵測」功能，可協助辨識門的位置，以及洗手間、禁止吸煙或無障礙入口等標誌，幫助視障者順利抵達想去的地方。(圖／翻攝影片)
▲蘋果「門偵測」功能，可協助辨識門的位置，以及洗手間、禁止吸煙或無障礙入口等標誌，幫助視障者順利抵達想去的地方。(圖／翻攝影片)

記者周淑萍/綜合報導

12/3是國際身心障礙者日，美國蘋果公司（Apple Inc.)也順勢堆出了一支名為「The Greatest」的影片，片中可以看到殘疾人士，如何運用蘋果的「輔助功能」讓自己活得更加精彩，而在影片中的人物都是輔助技術的積極倡導者，也是擅長運用社交媒體來挑戰世界對身障人士的成見，同時為自己發聲。

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在「The Greatest」影片中，蘋果大秀在 iOS 16、iPadOS 16 當中所提供的新功能，包含全新的偵測模式，具備「人物偵測」、「門偵測」和「影像描述」，不需要另外安裝，在iOS 16的「放大鏡」app 就可開啟偵測模式，結合了相機、光學雷達掃描儀和裝置端的機器學習技術，可以藉著「人物偵測」功能來判別自己和其他人的距離。

也能用「門偵測」功能，為用戶描述周遭環境，幫助辨識門、文字，以及洗手間、禁止吸煙或無障礙入口等標誌，引導視障者能順利抵達目的地；而「影像描述」功能則可將相機取景範圍內各種事物用語音的方式描述出來。

▲運用「影像描述」功能可將相機取景範圍內各種事物描述給用戶。(圖／翻攝影片）
▲運用「影像描述」功能可將相機取景範圍內各種事物描述給用戶。(圖／翻攝影片）
語音控制對於肢體障礙的人來說相當方便，用語音來替代觸控或是打字，用說的就能查看天氣、瀏覽照片等。同時在Mac上還能運用臉部表情來操作電腦。影片中也特別提到了輔助觸控功能，用戶可以根據自己的需求，選擇最合適的互動方式，像是點一下、點兩下、長按或 3D 觸控等，將對應的手勢設定為音量、截圖、朗讀等等。蘋果官網上也有更多專為身障人士所開發的功能介紹。

▲可運用語音控制來查看天氣、瀏覽照片、拍照等。(圖／翻攝影片)
▲可運用語音控制來查看天氣、瀏覽照片、拍照等。(圖／翻攝影片)
▲在Mac上還能運用臉部表情來操作電腦。(圖／翻攝影片)
▲在Mac上還能運用臉部表情來操作電腦。(圖／翻攝影片)

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