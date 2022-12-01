老年人易發多發性骨髓瘤　背痛久久不癒應當心

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多發性骨髓瘤好發60歲以上 恐導致腎功能變差、貧血、骨折多發性骨髓瘤是種血液癌症，好發於60歲以上患者，男性比女性多一些。主要是骨髓內的漿細胞異常增生，許雅婷醫師說明，漿細胞平時分泌免疫球蛋白抵抗病毒感染，當分泌過多異常的免疫球蛋白，會沉積在器官中，造成進一步損傷，如腎功能變差、貧血，並影響骨骼再生，嚴重者造成壓迫性骨折；同時，侵蝕骨頭會造成鈣離子上升，嚴重可能導致脫水、意識喪失。這些症狀常不易聯想到與癌症相關，也因此診斷不易。
突破過往復發無藥可續困境 二線、三線藥物延長存活期目前治療多發性骨髓瘤分為兩階段，第一步為引導治療，希望能快速減少腫瘤細胞；第二步為鞏固治療，許雅婷醫師指出，如果70歲以下、體力好的患者，可以考慮自體造血幹細胞移植，再使用口服藥物維持治療，延緩疾病復發。
藥物包含化療、蛋白酶體抑制劑、免疫調節藥物、單株抗體與類固醇等類型，雖然無法完全治癒，但比起過往無太多藥可治療的困境，已進步許多。許雅婷醫師解釋，以往做完第一線治療後若復發，後續能選擇的藥物種類很少，治療效果也不理想，存活期約2至3年 ，而現在已有二線、三線的藥物可用，已將存活期拉長到5至6年以上 ，並改善生活品質，延緩病情惡化到骨折臥床、洗腎等階段，即使腎臟功能受損，若能在早期診斷、早期治療，仍有機會改善腎臟功能。
目前治療癌症已不再單打獨鬥，而是將不同機轉的藥物合併使用，多方面抑制腫瘤細胞，以達到最佳療效；藥物也有不同條件的健保給付，對患者來說都是福音。現今治療主流為蛋白酶體抑制劑、免疫調節藥物、類固醇合併的「三合一療法」，許雅婷醫師坦言，多發性骨髓瘤基本上難逃復發，不過臨床上持續有新藥加入治療陣線，再加上健保的支持，病友穩定控制疾病、延長存活期絕非不可能。
高齡患者療效恐打折 盼引進新機轉藥物助患者由於患者普遍高齡，如果太年長，器官損傷較嚴重，有時候治療效果會打折，尤其體力、行動受到限制的患者，治療意願也會受到影響。許雅婷醫師表示，除了目前台灣現有的抗CD38及SLAMF7的單株抗體外，國際上也有許多正在研發的新藥物，未來有機會協助更多復發、難治多發性骨髓瘤患者。
許雅婷醫師也補充，雖然醫師也都非常期盼有更多機轉的藥物能進到台灣幫助患者，然而這並非一蹴可幾之事，需經過許多審核與等待。因此，參與臨床試驗也是患者接受新療法的機會；要澄清的是，臨床試驗並不是把患者當作白老鼠，而是對已經過嚴謹的動物實驗之新藥，作最後一階段的療效評估。由於多發性骨髓瘤不容易診斷，許雅婷醫師提醒患者，若骨頭長期不適疼痛，且就醫也未見好轉，一定要到大醫院骨科、血液腫瘤科進一步檢查。
HE-TW-2200035(Nov-22)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55901
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