口罩解禁／戴口罩還是有好處？醫點名2族群：保命又禦寒
中央流行疫情指揮中心日前宣布，從今（1）日起開放戶外口罩管制，民眾在戶外可以不用戴口罩，消息一出讓許多民眾感到振奮：「終於等到這天到來」。但也有不少人憂心，開放口罩禁令對於秋冬季疫情會不會又投下變數？對此醫界不少專家樂觀其成，台北榮總耳鼻喉部喉頭頸科醫師許彥彬提醒，雖然脫口罩絕對是接下來回歸正常生活的趨勢，但秋冬換季會導致部分人出現過敏狀況，如果想避免口鼻直接接觸冷空氣，在戶外持續把口罩戴起也是不錯的選擇，尤其是有「肺部疾病」和「氣喘」的人。建議民眾需評估自身狀況適時配戴口罩，杜絕可能造成的威脅。
記者張志浩/綜合報導
許彥彬指出，口罩解禁不只對民眾來說是種解脫，以醫師的角度來看更是樂觀其成，畢盡防疫已經來到最後階段，隨著各種「回歸正常生活」的策略都已實施，口罩令解除絕對是不可避免的大趨勢。不過現在時序已來到歲末年終，建議參與聖誕節、跨年、尾牙等活動，需接觸大量人群，且會擔憂健康受到威脅時，把口罩戴好仍是最保險的手段，尤其本身有「肺部疾病」和「氣喘」的人，絕對要特別注意病毒和冷空氣的威脅，不只有禦寒作用，甚至還能保命。
此外，許多人在面臨換季時都會出現過敏性鼻炎等病症，脫下口罩是否會讓情況惡化呢？許彥彬表示，過敏其實較常出現在春夏，因為花粉等原因所致，通常有這類困擾的人，「一年四季都在過敏」。秋冬會鼻塞、口鼻不舒服，則主要是因為鼻腔粘膜接觸冷空氣，或是台灣環境潮濕所引起；建議民眾可在早上起床出門後戴口罩預防，並定期清潔家中環境，將寢具拿去曬太陽等，都能有效緩解，若情況持續，就要考慮尋求醫師幫忙，用藥物協助控制。