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北醫展智慧醫療特色　糖腎共同照護系統簡化就醫、衛教流程

北醫展智慧醫療特色　糖腎共同照護系統簡化就醫、衛教流程
北醫展智慧醫療特色　糖腎共同照護系統簡化就醫、衛教流程

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】過去糖腎共照治療是同時配合護腎藥物、飲食調整和衛教師輔助病患之多種治療角度整合。為了提升醫療精準化，提供病人更佳完善的照護，臺北醫學大學新國民醫院院長許永和教授身為腎臟內科專家，長期與國衛院合作，負責台灣慢性腎臟病資料統計分析供政府施政及學者研究參考，和大同資訊共同開發以病人為中心導向設置的糖尿病與腎臟病（簡稱糖腎）共照個案管理系統，串聯醫師、護理個管師、營養師和病患之間的溝通橋樑，進一步討論和協助病人的病程進展及需求，簡化就醫、衛教的流程，並設立院內自我品質標的。

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全方位糖腎共照　智能科技更精準

過去，個管系統設計皆以衛教師為出發點，常有醫、護、營、病各方各說各話，沒有即時更新病人的狀態及需求、資料建置不完整等問題，也導致了無法與時俱進的窘境及病人滿意度停滯不前。

因此，新國民醫院的糖腎共照個案管理系統持著以智能科技為方針，串起慢性照護醫療遺失的一塊拼圖，本院個管系統特有的I-P-S，以資訊化(Informatization)、精準化(precise)、簡便化(simple)為主軸，打造999純金的-全方位糖腎共照個案管理系統，串起醫療照護，多方的連結。

迅速掌握病人狀況　隨時調整治療方針

藉由此系統，醫師可以更即時了解病人進展及需求進而隨時調整看診方針；甚至在醫師端的部份，也能根據當天門診清單進行即時查閱的動作，迅速掌握病人試辦計畫收案情形以及重點抽血報告。同時，方便醫師進行跨科照護，與心臟外科、洗腎室合作，建立周邊照護小組，提升個案照護品質。

重點式衛教　有效降低醫護人員負擔

由於目前許多醫院均有附設衛教服務，因此若有衛教需求時，具有糖腎衛教資格的衛教師可多向衛教，並且不會重覆詢問病人問題，直接重點式衛教，讓醫療衛教可以更有效率、系統化地執行，降低衛教師的工作負擔。更重要的是衛教師這端在執行試辦計畫HIS通報時，可以讓個管師批次確認每日收案名單，同時增加文字備註，與醫師無縫溝通，並透過連結至院內醫令系統，若看診時遇到符合收案的個案就會跳出提示。

此外，護理師則可簡化試辦計畫的收案照護及了解病人的狀態；營養師可以記錄追蹤病人營養及飲食變化；病人經由這系統可以有個人化的品質及照護目標。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56013

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