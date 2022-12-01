【2022醫療科技展】北醫大一校六院 智慧醫療 創新永續

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北醫附設醫院 Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺」是一套全方面AI放射科醫學影像的早期胸腔疾病篩檢輔助系統，可從單一組3D低劑量胸腔電腦斷層掃描(LDCT)影像，針對心、肺、骨做演算法，提供肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等四種疾病早期篩檢服務。
（▲北醫大副校長陳震宇研究團隊，研發「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺」，一張電腦斷層影像就可預測4種疾病，是全球首創。）
臺北醫學大學研究副校長暨研究計畫主持人陳震宇表示，透過Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺，病人僅需要拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描，透過人工智慧運算以及AI模型的幫助，就可以預測包括肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等四種疾病，準確率可達9成，並且系統還可以自動產出符合國際標準的健康報告，是全球首創的服務。
陳震宇副校長指出，因應台灣人口老化加速，預測未來政府將逐步有條件開放補助包含低劑量斷層掃描等篩檢，屆時將對放射師及診斷科醫師造成極大工作負擔。此外，病人重複進行不同部位的斷層掃描篩檢，有過度暴露輻射的風險。透過人工智慧的協助，可以大量縮短對於電腦斷層掃描影像的判別時間，以Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺為例，透過AI介入，可以讓醫師判別時間由15分鐘縮短為2分鐘。此外病人僅須拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描即可，大幅降低病人的輻射接觸量。
萬芳醫院 以醫療科技解決長照病人居家照護「以醫療科技解決長照病人居家照護問題」萬芳醫院院長陳作孝指出，萬芳醫院作為社區型醫學中心，致力透過醫療科技，提供不便於行的長者或照護者新選擇。萬芳醫院的「膠囊內視鏡」減輕照胃鏡的恐懼感之外，更落實居家醫療的好幫手，對於行動不便的長者或是臥病在床的病人而言，若能透過移動性高的醫療器材到府檢查，讓他們在家中就能輕鬆腸胃檢查，及早找出病兆，避免耽誤病情，也能減輕病人及家屬負擔，落實在地安老。
為了讓病人能有更方便與舒適的醫療服務。萬芳醫院成立「生技創新中心與AI醫療中心」，透過各職類新思維的人才，燃起醫療創新的火花，以AI智慧和創新提升萬芳醫療品質。
此外，為讓醫護人員專注於提升病人的照護品質，萬芳醫院透過「智慧診斷系統」讓繁忙的醫師不再耗時費力編寫診斷代碼。利用AI技術提高醫療準確性以及效率，讓醫師有更多時間照料病患，提升醫院的服務品質與效能。萬芳醫院期許以醫療科技解決長照病人居家照護，運用各項創新醫療科技與AI智慧共同守護文山區居民健康，提升醫療品質。
雙和醫院AI監測新冠肺炎 助民眾安心度過後疫情時代因應後疫情時代到來，防疫政策逐步解封，如何與病毒共存回歸正常生活是民眾關注的課題。由雙和醫院副院長劉如濟所帶領的團隊研發「新冠肺炎精準照護AI監測」，利用醫療科技遠距監測新冠肺炎染疫及接種新冠疫苗後的心肺疾病狀況，透過24小時連續性心電圖、血氧監測，以及心音與肺音監測等穿戴裝置，加上警示系統，在病情惡化的早期就可以介入，避免憾事發生。
劉如濟指出，不論是接種新冠疫苗後產生不良反應，或是染疫後的長新冠症候群，只要透過AI監測與警示系統，在身體不適當下，病患及醫療團隊成員皆能透過智慧型手機或平板中的專屬APP接收到警訊，醫護可及時評估，非常適合作為長新冠後的居家心臟監測，這些累積記錄下來的數據資料，也可讓醫師分析更精準的醫療照顧規劃，讓「超前部署」不再遙不可及。
新國民醫院 骨折微創手術 免忍痛、恢復快委由北醫大體系經營的桃園市中壢新國民醫院，則主打「免忍痛、恢復快」骨折微創手術，1名92歲阿嬤飽受腰痛之苦，經新國民醫護團隊採用「微創腰椎減壓融合手術」，術後二至三天就拄著助行器行走自如，出院後不到兩週就恢復昔日作息，成功擺脫大量的止痛藥物，讓阿嬤重拾健康，大幅提升生活品質。
新國民醫院副院長曾永輝表示，高齡者往往考量年紀大、骨質疏鬆等手術風險不敢貿然開刀，改採取吃藥或忍受身體不適的保守療法，但隨著醫療科技進步，只要術前充分溝通並採取防範措施，選擇較適合長者的微創腰椎融合術，相較傳統手術，傷口和失血都較小，且對背部肌肉和軟組織的傷害也較少，術後復原快速，是高齡者手術新選擇。
臺北癌症中心 北醫質子中心 精準治療、副作用低癌症治療邁向全新紀元！「北醫質子中心」匯集臺北醫學大學醫療體系的跨體系量能，歷經10年籌建，今年9月正式宣告投入臨床治療，它不僅是全臺首座亦是全球少見的全地下化質子中心，更座落於交通便利的大台北都會區，也與蔡萬才癌症大樓一同開幕，未來將整合全方位的癌症治療，盼讓病人不僅活得久，而且要活得更好。
北醫附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫表示，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。
北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束(Pencil Beam)強度調控與 3D 影像導航(Cone-beam CT)等最新功能，猶如先進戰機頭盔配合導引飛彈般，「看哪裡、打哪裡」，試營運迄今完成 45 位病人的治療，部位涵蓋腦部、頭頸部、骨盆腔、胸腹部，接受質子治療後，多數病人當天治療完仍可繼續上班上學，如常生活。
臺北神經醫學中心「神波刀」 動作障礙者的新福音日常中有許多大小事必須仰賴「手」幫我們完成，因此若有手部顫抖的問題便會大大影響生活品質。「磁振導航聚焦超音波治療儀（神波刀）」是以不用開刀、非侵入的方式治療原發性震顫，而食藥署也在今（2022）年1月正式通過顯性震顫巴金森氏症的治療許可，神波刀將得以造福更多病友！
此外，臺北神經醫學中心團隊自2018年於雙和醫院引進亞洲第一臺ROSA手術機器人，目前已成功完成超過250例脊椎手術和100例腦部手術，也因為累積扎實的經驗而被原廠指定為亞太區唯一的訓練中心，未來想要使用ROSA手術機器人的醫師都必須至臺北神經醫學中心受訓、取得認證，現在已有超過 20 位醫師正等待接受培訓。
臺北醫學大學雙和生醫園區進駐招商中臺北醫學大學校長林建煌表示，北醫大雙和生醫園區是全台唯一結合醫學大學、醫學中心及生醫產業「三位一體」的創新園區，提供創新研發、臨床驗證、市場拓展、國際行銷資源等一站式服務，並以Bio-Cluster的概念，鏈結北醫大基礎研究與臨床資源，以豐沛的研發能量及臨床場域為後盾，提升產、學、研、醫跨界合作之綜效，協助產業研發、轉型。
此外，今年8月，教育部也正式通過北醫大設立雙和校區，其中最重要的兩棟建築，教學研究及生醫科技大樓也已完工，未來將與生醫產業建立共同研發中心、創新育成中心及生醫加速器，深化合作的深度與廣度，大幅增加教學、研究、產學共創的空間，成為國家發展生技產業的重要基地，引領台灣走向世界，為國爭光。
北醫生醫設計創新中心 培育生醫新創人才TMU Biodesign Center (生醫設計創新中心)於2021年正式成立，承接美國史丹佛大學Biodesign的精神，致力於培育生醫新創人才，擴散此生醫創新流程方法學到北醫大醫療體系，打造醫療創新環境與氛圍。
另外，2023年TMU X BE北醫生醫加速器與比翼加速器計畫也熱烈招募中，今年參展團隊：龍骨王、健康盟、承鋆生醫、美商宇心生醫、上頂醫學、精拓生技等廠商，歡迎有興趣了解北醫加速器的民眾或廠商，來醫療科技展北醫大攤位N802交流互動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56014
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