芋頭霸主冬季熱甜湯問世！力抗冷氣團來襲

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想必大家每次到豆花攤，都直覺性的跟老闆說「我要一杯燒仙草！」，這個擄獲男女老少的全民甜點，在清原芋圓菜單裡有了更厲害的面貌！主打超澎湃配料，以珍珠、花豆、綠豆，以及清原芋圓最招牌的芋圓，搭配甜而不膩的燒仙草，不只味蕾滿足，口感也滿足。
另外還有一款隱藏版配料，是內行人才知道要加！除了上面Q軟彈性的配料們，爽脆可口的「硬花生」加進去更涮嘴。平常不敢吃花生的朋友，可以讓黑金燒仙草來打破你對花生味的想像！
IG網美打卡熱門「紫米紅豆湯」！冬至就吃「磨米紅白湯圓」
清原芋圓菜單裡最適合年輕女生在冬天享用的「紫米紅豆湯」，把甜紅豆粒熬煮到相當綿密，加上飲品中很少見的「紫米」完美結合，喜歡有點嚼勁的女孩兒們，甜湯裏頭還有Q彈珍珠，讓紅豆湯吃起來更有飽足感。
另外一款養生又養胃的大推甜品是「磨米紅白湯圓」！吃紅白湯圓長1歲，紅色代表活力、白色代表財富，手搖飲店買的到小時候最懷念的那個口味，是台灣人一定要來嚐鮮～磨米紅白湯圓口感軟嫩，糯米原料加上珍珠、紅豆、軟花生三樣配料，找回童真最單純的美好。
芋頭控敲碗！「芋見幸福熱戀中」11月開喝 超濃上癮芋香
身為芋頭霸主的清原芋圓，怎麼可以不把這款最強芋頭甜品「芋見幸福熱戀中」端出來！引發芋泥控瘋狂，不只在各大社群上擁有很高的聲量，更是冬季熱銷甜湯中不可取代的一個。「芋見幸福熱戀中」加入大芋圓、西米露、珍珠、紅豆、芋頭球以及芋泥七種配料，跟濃郁牛奶的香氣再配不過，讓原本單調的芋頭牛奶昇華成愛情圓舞曲，喝下一口立刻感覺到滿滿的幸福滋味，就像初戀一般。
不管是闔家最愛的「黑金燒仙草」，或養生健康的「紫米紅豆湯」，還有獨創的「芋見幸福熱戀中」，這個冬天都不用擔心沒甜品可吃！如果想知道清原芋圓推薦以及最即時的優惠訊息，可以搜尋清原芋圓官網，或到Facebook追蹤「清原芋圓總部/Taro Boba」，就可以隨時獲取第一手優惠資訊。