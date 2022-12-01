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芋頭霸主冬季熱甜湯問世！力抗冷氣團來襲

▲芋頭霸主「清原芋圓」推4款經典熱甜湯對抗冷氣團（左上至右下）：黑金燒仙草、紫米紅豆湯、芋見幸福熱戀中以及磨米紅白湯圓。（圖／清原芋圓提供）
▲芋頭霸主「清原芋圓」推4款經典熱甜湯對抗冷氣團（左上至右下）：黑金燒仙草、紫米紅豆湯、芋見幸福熱戀中以及磨米紅白湯圓。（圖／清原芋圓提供）

本報訊

入冬最強冷氣團報到！芋頭霸主aka甜品專賣店清原芋圓推薦4款珍藏已久的「過冬甜點」，這次也不意外為大家帶來滿滿的甜品好滋味有暢銷NO.1「芋見幸福熱戀中」、每年經典不敗的「黑金燒仙草」以及女生每月必備守護者「紫米紅豆湯」，冬至不能錯過的「磨米紅白湯圓」，不只身體暖和舒服，冬季blue也一起被淨化了！

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清原芋圓「黑金燒仙草」　4+1配料喚童年回憶

想必大家每次到豆花攤，都直覺性的跟老闆說「我要一杯燒仙草！」，這個擄獲男女老少的全民甜點，在清原芋圓菜單裡有了更厲害的面貌！主打超澎湃配料，以珍珠、花豆、綠豆，以及清原芋圓最招牌的芋圓，搭配甜而不膩的燒仙草，不只味蕾滿足，口感也滿足。

另外還有一款隱藏版配料，是內行人才知道要加！除了上面Q軟彈性的配料們，爽脆可口的「硬花生」加進去更涮嘴。平常不敢吃花生的朋友，可以讓黑金燒仙草來打破你對花生味的想像！

▲清原芋圓經典過冬甜品「黑金燒仙草」4+1硬花生超涮嘴，澎拜配料陪你力抗冷氣團。（圖／清原芋圓）
▲清原芋圓經典過冬甜品「黑金燒仙草」4+1硬花生超涮嘴，澎拜配料陪你力抗冷氣團。（圖／清原芋圓）
IG網美打卡熱門「紫米紅豆湯」！冬至就吃「磨米紅白湯圓」

清原芋圓菜單裡最適合年輕女生在冬天享用的「紫米紅豆湯」，把甜紅豆粒熬煮到相當綿密，加上飲品中很少見的「紫米」完美結合，喜歡有點嚼勁的女孩兒們，甜湯裏頭還有Q彈珍珠，讓紅豆湯吃起來更有飽足感。

另外一款養生又養胃的大推甜品是「磨米紅白湯圓」！吃紅白湯圓長1歲，紅色代表活力、白色代表財富，手搖飲店買的到小時候最懷念的那個口味，是台灣人一定要來嚐鮮～磨米紅白湯圓口感軟嫩，糯米原料加上珍珠、紅豆、軟花生三樣配料，找回童真最單純的美好。

芋頭控敲碗！「芋見幸福熱戀中」11月開喝 超濃上癮芋香

身為芋頭霸主的清原芋圓，怎麼可以不把這款最強芋頭甜品「芋見幸福熱戀中」端出來！引發芋泥控瘋狂，不只在各大社群上擁有很高的聲量，更是冬季熱銷甜湯中不可取代的一個。「芋見幸福熱戀中」加入大芋圓、西米露、珍珠、紅豆、芋頭球以及芋泥七種配料，跟濃郁牛奶的香氣再配不過，讓原本單調的芋頭牛奶昇華成愛情圓舞曲，喝下一口立刻感覺到滿滿的幸福滋味，就像初戀一般。

不管是闔家最愛的「黑金燒仙草」，或養生健康的「紫米紅豆湯」，還有獨創的「芋見幸福熱戀中」，這個冬天都不用擔心沒甜品可吃！如果想知道清原芋圓推薦以及最即時的優惠訊息，可以搜尋清原芋圓官網，或到Facebook追蹤「清原芋圓總部/Taro Boba」，就可以隨時獲取第一手優惠資訊。

▲芋泥控發芬！「芋見幸福熱戀中」除了芋泥、芋頭球之外，搭配濃郁香乳，冬季熱銷NO.1不吃會後悔。（圖／清原芋圓提供）
▲芋泥控發芬！「芋見幸福熱戀中」除了芋泥、芋頭球之外，搭配濃郁香乳，冬季熱銷NO.1不吃會後悔。（圖／清原芋圓提供）

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